В ковидном госпитале Тюмени умер младенец. Мама обвиняет врачей в халатности

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По словам мамы погибшего малыша, врачи не соблюдали санитарные нормы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени, в ковидном госпитале, в возрасте 29 дней умер младенец. Его мама, Юлия Тимофеева, утверждает, что ребенка заразили коронавирусом в роддоме, а врачи считают, что ребенок погиб из-за врожденной болезни печени.

«Сына перевели в третий корпус, в отдел недоношенных и патологии. Я в это время была дома, а перед тем, как вернуться в больницу, сдавала тест на ковид. Я была абсолютно здорова. Моего сына осматривали несколько разных специалистов, но ничего не выяснили. Тогда собрался консилиум из врачей, которые решили направить нас в ОКБ № 2. Оттуда мы должны были вылетать в Москву на пересадку печени. 20 октября у нас взяли мазки на ковид. Сначала пришли сомнительные, а потом — положительные. Я была в ужасе», — передает 72.ru слова мамы.

По словам матери малыша, ее сын погиб из-за халатности врачей. Юлия утверждает, что в перинатальном центре, где она лежала с малышом, произошла вспышка коронавируса. Она утверждает, что врачи отрицали эту информацию и призывали пациентами не верить СМИ. Врачи не соблюдали санитарные нормы, считает Тимофеева. Она намерена обратится с прокуратуру. «Смерть моего ребенка не должна быть безнаказанной», — заявила мама.

При этом в региональном опрештабе заявили, что причиной смерти ребенка стало врожденное заболевание печени. Однако отмечают, что это только предварительный диагноз. Полная экспертиза завершится в течение 40 дней.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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