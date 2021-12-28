В Тюмени на аукцион выставили два озера

29 декабря 2021 в 20:01 Размер текста - 17 +

Власти Тюмени выставили на аукцион территорию с двумя озерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени были выставлены на аукцион два земельных участка, а именно «Каткульский» и «Картымский-1» на которых расположены два озера. На их территории можно добывать полезные ископаемые для сельского хозяйства и строительства. Об этом сообщается в опубликованных документах на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. «Департамент недропользования и экологии Тюменской области извещает о проведении в 2022 году аукциона №16 и №17 в электронной форме на право пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемы. Участки „Каткульский“ площадью 195,5 га, расположенном в акватории озера Ивашкино и „Картымский-1“ площадью 33,066 га, расположенном в 1.6 км юго-восточнее п. Картымский, озеро Наумка», — говорится в тексте документов. На территории земельных участков планируется добыча сапропеля, который используются в сельском хозяйстве как удобрение и в строительной сфере в качестве основы для растворов. Заявки на аукцион принимаются до 31 января 2022 года, а торги пройдут 14 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени были выставлены на аукцион два земельных участка, а именно «Каткульский» и «Картымский-1» на которых расположены два озера. На их территории можно добывать полезные ископаемые для сельского хозяйства и строительства. Об этом сообщается в опубликованных документах на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. «Департамент недропользования и экологии Тюменской области извещает о проведении в 2022 году аукциона №16 и №17 в электронной форме на право пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемы. Участки „Каткульский“ площадью 195,5 га, расположенном в акватории озера Ивашкино и „Картымский-1“ площадью 33,066 га, расположенном в 1.6 км юго-восточнее п. Картымский, озеро Наумка», — говорится в тексте документов. На территории земельных участков планируется добыча сапропеля, который используются в сельском хозяйстве как удобрение и в строительной сфере в качестве основы для растворов. Заявки на аукцион принимаются до 31 января 2022 года, а торги пройдут 14 февраля.