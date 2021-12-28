28 декабря 2021
27 декабря 2021

В Тюмени на аукцион выставили два озера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Синеглазово. Челябинск, природа, озеро синеглазово, экология, первый лед
Власти Тюмени выставили на аукцион территорию с двумя озерами Фото:

В Тюмени были выставлены на аукцион два земельных участка, а именно «Каткульский» и «Картымский-1» на которых расположены два озера. На их территории можно добывать полезные ископаемые для сельского хозяйства и строительства. Об этом сообщается в опубликованных документах на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

«Департамент недропользования и экологии Тюменской области извещает о проведении в 2022 году аукциона №16 и №17 в электронной форме на право пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемы. Участки „Каткульский“ площадью 195,5 га, расположенном в акватории озера Ивашкино и „Картымский-1“ площадью 33,066 га, расположенном в 1.6 км юго-восточнее п. Картымский, озеро Наумка», — говорится в тексте документов.

На территории земельных участков планируется добыча сапропеля, который используются в сельском хозяйстве как удобрение и в строительной сфере в качестве основы для растворов. Заявки на аукцион принимаются до 31 января 2022 года, а торги пройдут 14 февраля.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени были выставлены на аукцион два земельных участка, а именно «Каткульский» и «Картымский-1» на которых расположены два озера. На их территории можно добывать полезные ископаемые для сельского хозяйства и строительства. Об этом сообщается в опубликованных документах на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. «Департамент недропользования и экологии Тюменской области извещает о проведении в 2022 году аукциона №16 и №17 в электронной форме на право пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемы. Участки „Каткульский“ площадью 195,5 га, расположенном в акватории озера Ивашкино и „Картымский-1“ площадью 33,066 га, расположенном в 1.6 км юго-восточнее п. Картымский, озеро Наумка», — говорится в тексте документов. На территории земельных участков планируется добыча сапропеля, который используются в сельском хозяйстве как удобрение и в строительной сфере в качестве основы для растворов. Заявки на аукцион принимаются до 31 января 2022 года, а торги пройдут 14 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...