Baza: сына соратника Кадырова обстреляли в Ингушетии

30 декабря 2021 в 17:32 Размер текста - 17 +

В результате перестрелки Расул Усмаев получил ранения руки и груди (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ингушетии расстреляли сыны зампреда Совета безопасности Чечни Вахида Усмаева. Расул Усмаев, начальник Центра занятости населения Гудермесского района республики, стал участником дорожного конфликта — он отказался уступить дорогу другому автомобилю. «Двое водителей решили выяснить отношения — сначала словами, а затем и кулаками. Первым ударил Расул. Его оппонент, Ибрагим Аушев, драке на кулаках сразу предпочел другое решение конфликта — он достал травмат и несколько раз пульнул в Усмаева», — сообщает telegram-канал Baza. Конфликт произошел из-за того, что сын зампреда Совбеза Чечни отказался пропустить автомобиль Аушева на дороге из Ингушетии в Чечню. В результате перестрелки Усмаева доставили в больницу с ранениями груди и руки. По данным telegram-канала, после инцидента к нападавшему прибыли многочисленные родственники пострадавшего, в том числе сам зампред Совбеза Чечни. Они собрали всю информацию о конфликте и передали ее в Ингушетию. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запросы в управления МВД по Чечне и Ингушетии. На момент публикации новости ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Ингушетии расстреляли сыны зампреда Совета безопасности Чечни Вахида Усмаева. Расул Усмаев, начальник Центра занятости населения Гудермесского района республики, стал участником дорожного конфликта — он отказался уступить дорогу другому автомобилю. «Двое водителей решили выяснить отношения — сначала словами, а затем и кулаками. Первым ударил Расул. Его оппонент, Ибрагим Аушев, драке на кулаках сразу предпочел другое решение конфликта — он достал травмат и несколько раз пульнул в Усмаева», — сообщает telegram-канал Baza. Конфликт произошел из-за того, что сын зампреда Совбеза Чечни отказался пропустить автомобиль Аушева на дороге из Ингушетии в Чечню. В результате перестрелки Усмаева доставили в больницу с ранениями груди и руки. По данным telegram-канала, после инцидента к нападавшему прибыли многочисленные родственники пострадавшего, в том числе сам зампред Совбеза Чечни. Они собрали всю информацию о конфликте и передали ее в Ингушетию. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запросы в управления МВД по Чечне и Ингушетии. На момент публикации новости ответ не был получен.