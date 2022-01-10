Мэрия в ЯНАО ввела свои ограничения для детей из-за коронавируса

11 января 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Дети в Салехарде не могут посещать общепиты без сопровождения родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Мэрия города Салехарда требует пускать детей в заведения общепита в сопровождении взрослых или при предоставлении необходимых документов, к которым относятся документы, удостоверяющие личность человека (имеющего QR-код вакцинации) — любой документ, где есть фото владельца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации, сославшись на постановление губернатора о режиме повышенной готовности, введенном из-за коронавируса. «Согласно постановлению губернатора ЯНАО, вход в заведение сферы общепита осуществляется при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. То есть дети могут посетить заведение общепита в сопровождении взрослых, имеющих QR-код и документ, удостоверяющий личность. Либо же самостоятельно — также при наличии всех необходимых документов», — сообщили в пресс-службе мэрии. Однако в постановлении губернатора подобные требования не прописаны. Кроме того, в других крупных городах округа — Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, таких ограничений для детей нет. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее ямальцам продлили все коронавирусные ограничения до конца марта 2022 года. В том числе и сохранился запрет для совершеннолетних жителей ЯНАО на посещение заведений общественного питания без предоставления QR-кода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия города Салехарда требует пускать детей в заведения общепита в сопровождении взрослых или при предоставлении необходимых документов, к которым относятся документы, удостоверяющие личность человека (имеющего QR-код вакцинации) — любой документ, где есть фото владельца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации, сославшись на постановление губернатора о режиме повышенной готовности, введенном из-за коронавируса. «Согласно постановлению губернатора ЯНАО, вход в заведение сферы общепита осуществляется при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. То есть дети могут посетить заведение общепита в сопровождении взрослых, имеющих QR-код и документ, удостоверяющий личность. Либо же самостоятельно — также при наличии всех необходимых документов», — сообщили в пресс-службе мэрии. Однако в постановлении губернатора подобные требования не прописаны. Кроме того, в других крупных городах округа — Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, таких ограничений для детей нет. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее ямальцам продлили все коронавирусные ограничения до конца марта 2022 года. В том числе и сохранился запрет для совершеннолетних жителей ЯНАО на посещение заведений общественного питания без предоставления QR-кода.