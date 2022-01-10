10 января 2022
09 января 2022

Комарова раскритиковала подчиненных за агиткампанию по вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала изменить подходы к агиткампании по вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала подчиненных за методы ведения агиткампании по вакцинации от коронавируса. Свои замечания она сделала во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU.

Поводом для критики со стороны главы региона стал доклад директора департамента соцразвития ХМАО Терезы Пономаревой. Чиновница упомянула, что власти выдали югорчанам порядка пяти тысяч памяток о необходимости вакцинации от коронавируса. Но губернатор ХМАО не оценила такой подход к ведению агиткампании.

«Занимайтесь вопросами, за которые мы отвечаем. Вот это имеет значение. А сколько мы памяток раздали с нулевым эффектом в лучше случае, это не интересно. Возможно есть смысл изменить набор мероприятий, который требуется для того, чтобы люди поверили в необходимость сделать прививку», — прокомментировала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала муниципалитеты-аутсайдеры по уровню вакцинации населения от коронавируса. В их число вошли Радужный, Покачи, Нефтеюганский район и Нефтеюганск.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала подчиненных за методы ведения агиткампании по вакцинации от коронавируса. Свои замечания она сделала во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU. Поводом для критики со стороны главы региона стал доклад директора департамента соцразвития ХМАО Терезы Пономаревой. Чиновница упомянула, что власти выдали югорчанам порядка пяти тысяч памяток о необходимости вакцинации от коронавируса. Но губернатор ХМАО не оценила такой подход к ведению агиткампании. «Занимайтесь вопросами, за которые мы отвечаем. Вот это имеет значение. А сколько мы памяток раздали с нулевым эффектом в лучше случае, это не интересно. Возможно есть смысл изменить набор мероприятий, который требуется для того, чтобы люди поверили в необходимость сделать прививку», — прокомментировала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала муниципалитеты-аутсайдеры по уровню вакцинации населения от коронавируса. В их число вошли Радужный, Покачи, Нефтеюганский район и Нефтеюганск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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