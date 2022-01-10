Комарова раскритиковала подчиненных за агиткампанию по вакцинации

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала изменить подходы к агиткампании по вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала подчиненных за методы ведения агиткампании по вакцинации от коронавируса. Свои замечания она сделала во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU.

Поводом для критики со стороны главы региона стал доклад директора департамента соцразвития ХМАО Терезы Пономаревой. Чиновница упомянула, что власти выдали югорчанам порядка пяти тысяч памяток о необходимости вакцинации от коронавируса. Но губернатор ХМАО не оценила такой подход к ведению агиткампании.

«Занимайтесь вопросами, за которые мы отвечаем. Вот это имеет значение. А сколько мы памяток раздали с нулевым эффектом в лучше случае, это не интересно. Возможно есть смысл изменить набор мероприятий, который требуется для того, чтобы люди поверили в необходимость сделать прививку», — прокомментировала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала муниципалитеты-аутсайдеры по уровню вакцинации населения от коронавируса. В их число вошли Радужный, Покачи, Нефтеюганский район и Нефтеюганск.

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