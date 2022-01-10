Губернатор ХМАО назвала муниципалитеты-аутсайдеры по вакцинации

Наталья Комарова поручила мэрам ввести адресные меры по привлечению населения к вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала муниципалитеты-аутсайдеры по вакцинации от COVID-19. В их число вошли Радужный, Нефтеюганск, Нефтеюганский район и Покачи. Глава региона озвучила список в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте», в группе правительства «Югра».

«Поручаю главам муниципальных образований Нефтеюганска, Радужного, Покачи, Нефтеюганского района, обеспечить введение адресных мер по привлечению населения к вакцинации. Эти муниципалитеты внесли минимальный вклад в формирование коллективного иммунитета региона», — сказала Комарова.

По состоянию на 11 января 2022 года, в ХМАО привито первым компонентом вакцины 844 тысячи 16 человек, что составляет 83,8% от числа жителей автономного округа, подлежащих вакцинации. Завершил вакцинацию 804 тысячи 161 человек, что составляет 79,8%. По данным тепловой карты портала «Стопкоронавирус.РФ», показатель коллективного иммунитета в регионе составляет 58,45%, что на 4 процентных пункта ниже средних общероссийских значений.

Ранее URA.RU сообщало, что главврач из Сургута спрогнозировал пятую волну пандемии COVID-19. По мнению Максима Слепова, волна подъема заболеваемости коронавирусом в Америке и Европе примерно через месяц докатится до ХМАО.

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