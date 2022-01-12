Источник: кого подозревают в организации продажи QR-кодов в ХМАО

Полицейские предполагают, что фигуранты дела могут быть причастны к торговле поддельными QR-кодами в округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидером ОПГ из Нижневартовска по продаже поддельных QR-кодов и справок о вакцинации может являться директор «Центра гигиенического образования и здоровья» Гульназ Еникеева, считают силовики. Именно ее фамилия упоминается в качестве организатора преступной схемы в материалах уголовного дела, о чем URA.RU рассказал высокопоставленный силовик.

«Еникеева уже опрошена, проводятся все необходимые процессуальные мероприятия. Изъяты документы и иные доказательства, имеющие отношение к уголовному делу и имеющие значение для следствия. Изъяты, в том числе, личные телефоны подозреваемых и черновики, которые они вели», — объяснил силовик.

Дозвониться до Еникеевой не удалось, в «Центре» на звонки никто не ответил. По версии следственного управления следственного комитета ХМАО, в состав ОПГ входили восемь человек (а не семь, как сообщалось ранее). Преступную деятельность по продаже поддельных справок о вакцинации и QR-кодов они вели с июня по ноябрь 2021 года. В числе задержанных — двое медработников. ОПГ, добавляют в следкоме ХМАО, продала поддельные QR-коды не менее 14 раз (ранее сообщалось о 13 случаях). Уголовные дела возбуждены по двум статьям: ч.1 ст. 237 УК РФ и ч.4 ст. 274.1 УК РФ, что грозит фигурантам дела крупными штрафами и лишением свободы на несколько лет.

В департаменте здравоохранения ХМАО заявили, что следствию оказывается необходимое содействие. «Предостерегаем наших уважаемых пациентов от любых неправомерных действий, направленных на получение сертификата о вакцинации, и предлагаем пройти вакцинацию в законном порядке», — добавили в депздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыта ОПГ, продававшая поддельные QR-коды. Изъяты мобильные телефоны и документы, а также черновики и банковские карты подозреваемых.

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