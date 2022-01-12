Липовые справки получили не менее 13 человек Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Силовики задержали членов ОПГ, в которую входили врачи из Нижневартовска, подозреваемую в торговле поддельными QR-кодами. На счету злоумышленников не менее 13 случаев незаконных сделок по продаже поддельных справок о вакцинации. Об этом URA.RU рассказал высокопоставленный силовик.

«Преступление раскрыто сотрудниками ОБЭП УМВД по ХМАО. Сведения о фиктивной вакцинации от коронавируса вносились в официальную систему Минздрава, но фактически никаких медицинских манипуляций не проводилось», — добавил инсайдер.

В числе задержанных организатор ОПГ и исполнители (из разных медучреждений) и четверо посредников. Группа занималась тем, что получая деньги от заказчиков, вносили информацию в базу данных Минздрава, а посредники занимались поиском клиентов. Силовики подозревают их минимум в 13 случаях незаконных сделок, по итогам которых люди получили поддельные QR-коды и сертификаты о прохождение вакцинации. Инсайдер добавляет, что уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 274.1 и ч. 1 ст. 237 УК РФ (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц). У подозреваемых изъяты мобильники, банковские карты, анкеты осмотра заказчиков, черновики и пустые коробки из-под вакцин. В полиции ХМАО на вопросы URA.RU пообещали ответить позднее. В следственном комитете ХМАО подтвердили, что уголовное дело по данному факту возбуждено.

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