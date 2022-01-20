ФСБ задержала бывшего высокопоставленного сотрудника СКР

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Вячеслава Павина обвиняют в мошенничестве Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета РФ по Хакасии, полковника Вячеслава Павина. Его обвиняют в мошенничестве.

«Бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин накануне был задержан сотрудниками УФСБ. Его подозревают в мошенничестве», — сообщает РЕН ТВ.

Павин известен по делу исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова, который был задержан за взятку в 2020 году. Следователь вел это дело. После его завершения Павин был уволен из правоохранительных органов.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета РФ по Хакасии, полковника Вячеслава Павина. Его обвиняют в мошенничестве. «Бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин накануне был задержан сотрудниками УФСБ. Его подозревают в мошенничестве», — сообщает РЕН ТВ. Павин известен по делу исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова, который был задержан за взятку в 2020 году. Следователь вел это дело. После его завершения Павин был уволен из правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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