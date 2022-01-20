ФСБ задержала бывшего высокопоставленного сотрудника СКР

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета РФ по Хакасии, полковника Вячеслава Павина. Его обвиняют в мошенничестве.
«Бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин накануне был задержан сотрудниками УФСБ. Его подозревают в мошенничестве», — сообщает РЕН ТВ.
Павин известен по делу исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова, который был задержан за взятку в 2020 году. Следователь вел это дело. После его завершения Павин был уволен из правоохранительных органов.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета РФ по Хакасии, полковника Вячеслава Павина. Его обвиняют в мошенничестве. «Бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин накануне был задержан сотрудниками УФСБ. Его подозревают в мошенничестве», — сообщает РЕН ТВ. Павин известен по делу исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова, который был задержан за взятку в 2020 году. Следователь вел это дело. После его завершения Павин был уволен из правоохранительных органов.