Тюменцы могут заработать до 350 тысяч рублей, не выходя из дома

IT-специалистам на удаленке готовы платить до 350 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплатный «потолок» вакансий для специалистов, которые хотели бы работать удаленно, в Тюмени составляет 350 тысяч рублей. Такие данные приводятся на сайте по поиску работы HeadHunter.

«Вакансии для удаленной работы: 357 позиций. Максимальная зарплата — 350 тысяч рублей», — такие данные приводятся в базе HeadHunter.

Самый высокий доход предлагают программистам. В частности, необходимы специалисты для разработки приложений и личного кабинета для юрлиц. В данной профессиональной сфере зарплаты начинаются от 150 тысяч рублей и достигают 350 000. Работать при этом можно из дома.

Второе место после IT-сферы занимают специалисты по тендерам. На удаленке им предлагают до 300 тысяч рублей. Далее следуют менеджеры по продажам услуг и товаров для бизнеса. Работая из дома, можно получать до 220 тысяч рублей.

Также работодателям нужны аналитики, сценаристы, монтажеры, коллекторы, дизайнеры, репетиторы и прочие специалисты. Самую низкую зарплату на удаленке тюменцам предлагает компания «Яндекс»: за 22 000 рублей нужно работать в онлайн-службе поддержки сервиса.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на дистанционную работу. При этом он отсрочил введение QR-кодов для входа в развлекательные заведения до 1 февраля.

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