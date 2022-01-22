Власти ХМАО потратят 20 миллионов на ремонт югорского Белого дома

Власти ХМАО объявили конкурс на ремонт дома правительства Югры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти ХМАО разместили конкурс по поиску подрядчика, готового выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем и оборудования в доме правительства Югры. Стартовая цена работ составляет 19,4 млн рублей. Информация о тендере опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, текущему ремонту и аварийно-восстановительным работам, планово-предупредительному ремонту инженерных систем и оборудования <…> Дом Правительства ХМАО», — сказано в документе.

Заказчиком выступает БУ ХМАО «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Подрядчик, который будет выполнять работы не определен, на данный момент ведется работа комиссии. В документе также говорится о том, что срок выполнения работ заканчивается 30 ноября 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что власти в ХМАО потратят 12 млн на ремонт котельной в поселке. Тогда администрация Ханты-Мансийского района объявила конкурс на капитальный ремонт котельной в Горноправдинске.

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