В ХМАО потратят 12 млн на ремонт котельной в поселке

21 января 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийском районе объявили конкурс на ремонт котельной за 12 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Ханты-Мансийского района объявили конкурс на капитальный ремонт котельной в Горноправдинске. Стоимость контракта составляет 12,5 млн рублей. Информация о тендере опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Капитальный ремонт котельной „Сказка“, расположенной в Ханты-Мансийскийском районе, поселке Горноправдинск. Начальная цена 12 млн 557 тысяч рублей. Окончание подачи заявок 4 февраля 2022 года», — сказано в документе. Речь идет о котельной детского сада «Сказка». При этом, по информации в открытых источниках, в 2019 году уже был проведен капитальный ремонт указанной котельной. А в 2020 году, по итогам внеплановой проверки Ростехнадзора по ХМАО, на муниципальное предприятие Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3», отвечающее за объект, было возбуждено административное дело из-за нарушений эксплуатации этой котельной. Ранее URA.RU писало, что в другом поселке ХМАО власти региона планируют построить больницу за один миллиард рублей. Так в Приобье (Октябрьский район) планируется построить районную больницу, рассчитанную на 200 посещений в смену и на 35 коек круглосуточного пребывания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Ханты-Мансийского района объявили конкурс на капитальный ремонт котельной в Горноправдинске. Стоимость контракта составляет 12,5 млн рублей. Информация о тендере опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Капитальный ремонт котельной „Сказка“, расположенной в Ханты-Мансийскийском районе, поселке Горноправдинск. Начальная цена 12 млн 557 тысяч рублей. Окончание подачи заявок 4 февраля 2022 года», — сказано в документе. Речь идет о котельной детского сада «Сказка». При этом, по информации в открытых источниках, в 2019 году уже был проведен капитальный ремонт указанной котельной. А в 2020 году, по итогам внеплановой проверки Ростехнадзора по ХМАО, на муниципальное предприятие Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3», отвечающее за объект, было возбуждено административное дело из-за нарушений эксплуатации этой котельной. Ранее URA.RU писало, что в другом поселке ХМАО власти региона планируют построить больницу за один миллиард рублей. Так в Приобье (Октябрьский район) планируется построить районную больницу, рассчитанную на 200 посещений в смену и на 35 коек круглосуточного пребывания.