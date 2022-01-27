МИД: НАТО отрабатывает ядерный удар по России

27 января 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

НАТО взаимодействует с другими странами для тренировок против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU НАТО привлекает страны, у которых нет ядерного потенциала, чтобы отработать ядерный удар по России. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Ведется взаимодействие стран — членов НАТО в совместном ядерном планировании. Осуществляются „совместные ядерные миссии“ натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», — отметил он в интервью ТАСС. Он также уточнил, что у НАТО есть все возможности для оперативного развертывания ядерного оружия, и оно может поражать стратегические цели на территории РФ. В МИД РФ заявили, что «совместные ядерные миссии» должны быть прекращены. Ранее глава МИД Сергей Лавров впервые прокомментировал содержание документа, касающегося ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Он отметил, что ответа на главный вопрос — нерасширения НАТО на восток — Россия не получила, пишет Life . Лавров также допустил, что содержание ответа США очень скоро станет широко известно из-за неизбежной утечки, дополняет Pravda.ru . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО привлекает страны, у которых нет ядерного потенциала, чтобы отработать ядерный удар по России. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Ведется взаимодействие стран — членов НАТО в совместном ядерном планировании. Осуществляются „совместные ядерные миссии“ натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», — отметил он в интервью ТАСС. Он также уточнил, что у НАТО есть все возможности для оперативного развертывания ядерного оружия, и оно может поражать стратегические цели на территории РФ. В МИД РФ заявили, что «совместные ядерные миссии» должны быть прекращены. Ранее глава МИД Сергей Лавров впервые прокомментировал содержание документа, касающегося ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Он отметил, что ответа на главный вопрос — нерасширения НАТО на восток — Россия не получила, пишет Life. Лавров также допустил, что содержание ответа США очень скоро станет широко известно из-за неизбежной утечки, дополняет Pravda.ru.