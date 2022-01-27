27 января 2022
26 января 2022

В ХМАО резко выросло число привитых от коронавируса детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, коронавирус, covid, ковид, спутник v, синие перчатки
В ХМАО число вакцинированных школьников выросло в 11 раз за два дня Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за двое суток от коронавируса привились первым компонентом вакцины «Спутник М» 56 подростков. В первый день вакцинацию прошли только пять школьников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«По состоянию на 28 января вакциной „Спутник М“ вакцинировано 56 подростков в возрастной категории от 12 до 17 лет», — сказали в окружном департаменте. Там добавили, что на данный момент вакцинацию школьники могут пройти только в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО первую прививку от коронавируса школьники поставили 26 января. В окружном департаменте здравоохранения заверили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО за двое суток от коронавируса привились первым компонентом вакцины «Спутник М» 56 подростков. В первый день вакцинацию прошли только пять школьников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «По состоянию на 28 января вакциной „Спутник М“ вакцинировано 56 подростков в возрастной категории от 12 до 17 лет», — сказали в окружном департаменте. Там добавили, что на данный момент вакцинацию школьники могут пройти только в Сургуте и Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО первую прививку от коронавируса школьники поставили 26 января. В окружном департаменте здравоохранения заверили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...