В ХМАО резко выросло число привитых от коронавируса детей

28 января 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

В ХМАО число вакцинированных школьников выросло в 11 раз за два дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО за двое суток от коронавируса привились первым компонентом вакцины «Спутник М» 56 подростков. В первый день вакцинацию прошли только пять школьников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «По состоянию на 28 января вакциной „Спутник М“ вакцинировано 56 подростков в возрастной категории от 12 до 17 лет», — сказали в окружном департаменте. Там добавили, что на данный момент вакцинацию школьники могут пройти только в Сургуте и Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО первую прививку от коронавируса школьники поставили 26 января. В окружном департаменте здравоохранения заверили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО за двое суток от коронавируса привились первым компонентом вакцины «Спутник М» 56 подростков. В первый день вакцинацию прошли только пять школьников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «По состоянию на 28 января вакциной „Спутник М“ вакцинировано 56 подростков в возрастной категории от 12 до 17 лет», — сказали в окружном департаменте. Там добавили, что на данный момент вакцинацию школьники могут пройти только в Сургуте и Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО первую прививку от коронавируса школьники поставили 26 января. В окружном департаменте здравоохранения заверили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону.