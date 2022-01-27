В ХМАО резко выросло число привитых от коронавируса детей

В ХМАО за двое суток от коронавируса привились первым компонентом вакцины «Спутник М» 56 подростков. В первый день вакцинацию прошли только пять школьников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.
«По состоянию на 28 января вакциной „Спутник М“ вакцинировано 56 подростков в возрастной категории от 12 до 17 лет», — сказали в окружном департаменте. Там добавили, что на данный момент вакцинацию школьники могут пройти только в Сургуте и Ханты-Мансийске.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО первую прививку от коронавируса школьники поставили 26 января. В окружном департаменте здравоохранения заверили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону.
В ХМАО за двое суток от коронавируса привились первым компонентом вакцины «Спутник М» 56 подростков. В первый день вакцинацию прошли только пять школьников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «По состоянию на 28 января вакциной „Спутник М“ вакцинировано 56 подростков в возрастной категории от 12 до 17 лет», — сказали в окружном департаменте. Там добавили, что на данный момент вакцинацию школьники могут пройти только в Сургуте и Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО первую прививку от коронавируса школьники поставили 26 января. В окружном департаменте здравоохранения заверили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону.