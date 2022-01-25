В ХМАО первых школьников вакцинировали от коронавируса

26 января 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

В Югре вакцинация подростков от коронавируса будет делаться по заявлениям родителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Первые пять югорских подростков вакцинированы от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «25 января 2022 года первые пять человек получили долгожданную прививку первым компонентом — два мальчика и три девочки. Все ребята перед вакцинацией были осмотрены врачом-педиатром, а родители смогли задать интересующие их вопросы. Также получена информация об отсутствии карантина по новой коронавирусной инфекции в образовательных коллективах вакцинируемых детей», — сообщили в пресс-службе окружного депздрава. Там также уточнили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону. Пока жалоб на ухудшения самочувствия ни у одного из подростков нет. Ранее URA.RU сообщало, что вакцина «Спутник-М» от COVID-19 поступила в больницы Сургута и Ханты-Мансийска в количестве 1200 доз. В Нижневартовске она появится в течение двух недель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первые пять югорских подростков вакцинированы от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «25 января 2022 года первые пять человек получили долгожданную прививку первым компонентом — два мальчика и три девочки. Все ребята перед вакцинацией были осмотрены врачом-педиатром, а родители смогли задать интересующие их вопросы. Также получена информация об отсутствии карантина по новой коронавирусной инфекции в образовательных коллективах вакцинируемых детей», — сообщили в пресс-службе окружного депздрава. Там также уточнили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону. Пока жалоб на ухудшения самочувствия ни у одного из подростков нет. Ранее URA.RU сообщало, что вакцина «Спутник-М» от COVID-19 поступила в больницы Сургута и Ханты-Мансийска в количестве 1200 доз. В Нижневартовске она появится в течение двух недель.