25 января 2022
24 января 2022

В ХМАО первых школьников вакцинировали от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Екатеринбург, вакцинация, covid19, COVID-19, вакцинация от ковид 19
В Югре вакцинация подростков от коронавируса будет делаться по заявлениям родителей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Первые пять югорских подростков вакцинированы от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«25 января 2022 года первые пять человек получили долгожданную прививку первым компонентом — два мальчика и три девочки. Все ребята перед вакцинацией были осмотрены врачом-педиатром, а родители смогли задать интересующие их вопросы. Также получена информация об отсутствии карантина по новой коронавирусной инфекции в образовательных коллективах вакцинируемых детей», — сообщили в пресс-службе окружного депздрава.

Там также уточнили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону. Пока жалоб на ухудшения самочувствия ни у одного из подростков нет.

Ранее URA.RU сообщало, что вакцина «Спутник-М» от COVID-19 поступила в больницы Сургута и Ханты-Мансийска в количестве 1200 доз. В Нижневартовске она появится в течение двух недель.

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Первые пять югорских подростков вакцинированы от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «25 января 2022 года первые пять человек получили долгожданную прививку первым компонентом — два мальчика и три девочки. Все ребята перед вакцинацией были осмотрены врачом-педиатром, а родители смогли задать интересующие их вопросы. Также получена информация об отсутствии карантина по новой коронавирусной инфекции в образовательных коллективах вакцинируемых детей», — сообщили в пресс-службе окружного депздрава. Там также уточнили, что вакцинированные школьники ежедневно будут опрашиваться врачами по телефону. Пока жалоб на ухудшения самочувствия ни у одного из подростков нет. Ранее URA.RU сообщало, что вакцина «Спутник-М» от COVID-19 поступила в больницы Сургута и Ханты-Мансийска в количестве 1200 доз. В Нижневартовске она появится в течение двух недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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