В Тюмени сократили десятки сотрудников коронавирусного госпиталя

31 января 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Из госпиталя уволили как врачей, так и немедицинский персонал Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Несколько десятков сотрудников были уволены из тюменского коронавирусного госпиталя на базе Областной инфекционной клинической больницы. В департаменте здравоохранения региона заявляют, что на работу это не повлияет — дефицита кадров в учреждении нет. «В Тюмени в моногоспитале на улице Комсомольской, 54а (Областная инфекционная клиническая больница — прим. URA.RU) сократили медперсонал. По словам бывших сотрудников — 55 человек, по данным департамента здравоохранения Тюменской области — 28, работавших по срочным трудовым договорам», — сообщает 72.ru. Как отметили в депздраве, персонал был уволен 31 декабря 2021 года. Сейчас в моногоспитале продолжают трудиться 453 сотрудника, что покрывает потребности больницы. В целом же количество работников варьируется в зависимости от числа пациентов. По состоянию на 31 января в Тюменской области зарегистрировано 947 зараженных коронавирусом за сутки. 60 человек были госпитализированы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Несколько десятков сотрудников были уволены из тюменского коронавирусного госпиталя на базе Областной инфекционной клинической больницы. В департаменте здравоохранения региона заявляют, что на работу это не повлияет — дефицита кадров в учреждении нет. «В Тюмени в моногоспитале на улице Комсомольской, 54а (Областная инфекционная клиническая больница — прим. URA.RU) сократили медперсонал. По словам бывших сотрудников — 55 человек, по данным департамента здравоохранения Тюменской области — 28, работавших по срочным трудовым договорам», — сообщает 72.ru. Как отметили в депздраве, персонал был уволен 31 декабря 2021 года. Сейчас в моногоспитале продолжают трудиться 453 сотрудника, что покрывает потребности больницы. В целом же количество работников варьируется в зависимости от числа пациентов. По состоянию на 31 января в Тюменской области зарегистрировано 947 зараженных коронавирусом за сутки. 60 человек были госпитализированы.