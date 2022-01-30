30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

В Тюмени сократили десятки сотрудников коронавирусного госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, медицинский работник, больница, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Из госпиталя уволили как врачей, так и немедицинский персонал Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Несколько десятков сотрудников были уволены из тюменского коронавирусного госпиталя на базе Областной инфекционной клинической больницы. В департаменте здравоохранения региона заявляют, что на работу это не повлияет — дефицита кадров в учреждении нет.

«В Тюмени в моногоспитале на улице Комсомольской, 54а (Областная инфекционная клиническая больница — прим. URA.RU) сократили медперсонал. По словам бывших сотрудников — 55 человек, по данным департамента здравоохранения Тюменской области — 28, работавших по срочным трудовым договорам», — сообщает 72.ru.

Как отметили в депздраве, персонал был уволен 31 декабря 2021 года. Сейчас в моногоспитале продолжают трудиться 453 сотрудника, что покрывает потребности больницы. В целом же количество работников варьируется в зависимости от числа пациентов.

По состоянию на 31 января в Тюменской области зарегистрировано 947 зараженных коронавирусом за сутки. 60 человек были госпитализированы.

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Несколько десятков сотрудников были уволены из тюменского коронавирусного госпиталя на базе Областной инфекционной клинической больницы. В департаменте здравоохранения региона заявляют, что на работу это не повлияет — дефицита кадров в учреждении нет. «В Тюмени в моногоспитале на улице Комсомольской, 54а (Областная инфекционная клиническая больница — прим. URA.RU) сократили медперсонал. По словам бывших сотрудников — 55 человек, по данным департамента здравоохранения Тюменской области — 28, работавших по срочным трудовым договорам», — сообщает 72.ru. Как отметили в депздраве, персонал был уволен 31 декабря 2021 года. Сейчас в моногоспитале продолжают трудиться 453 сотрудника, что покрывает потребности больницы. В целом же количество работников варьируется в зависимости от числа пациентов. По состоянию на 31 января в Тюменской области зарегистрировано 947 зараженных коронавирусом за сутки. 60 человек были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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