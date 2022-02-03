Глава НАТО обвинил Россию в крупнейшем усилении войск в Беларуси

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Усиление войск РФ в Беларуси назвали крупнейшим со времен Холодной войны Фото:
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Переговоры России и НАТО

Россия организовала в Белоруссии крупнейшее со времен окончания холодной войны наращивание военных сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, только за последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тысяч военнослужащих и современное оружие.

«Развертывание включало силы специальных операций спецназа, истребители Су-35, ракеты двойного назначения „Искандер“ и системы противовоздушной обороны С-400», — сообщил Столтенберг. Слова генсека передает Reuters.

Политик подчеркнул, что усиление Москвы в Белоруссии происходит параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил России. ‎«Все это будет сочетаться с ежегодными ядерными учениями России», — добавил он.

Ранее в НАТО сообщили, что США прекратят предпринимать меры по обороне и сдерживанию после того, как убедятся в деэскалации конфликта на востоке Украины. В альянсе заявили, что будут предпринимать попытки «сдерживания» до тех пор, пока не увидят «признаков того, что Россия прекратила и свернула подготовку к потенциальной агрессии».

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Россия организовала в Белоруссии крупнейшее со времен окончания холодной войны наращивание военных сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, только за последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тысяч военнослужащих и современное оружие. «Развертывание включало силы специальных операций спецназа, истребители Су-35, ракеты двойного назначения „Искандер“ и системы противовоздушной обороны С-400», — сообщил Столтенберг. Слова генсека передает Reuters. Политик подчеркнул, что усиление Москвы в Белоруссии происходит параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил России. ‎«Все это будет сочетаться с ежегодными ядерными учениями России», — добавил он. Ранее в НАТО сообщили, что США прекратят предпринимать меры по обороне и сдерживанию после того, как убедятся в деэскалации конфликта на востоке Украины. В альянсе заявили, что будут предпринимать попытки «сдерживания» до тех пор, пока не увидят «признаков того, что Россия прекратила и свернула подготовку к потенциальной агрессии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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