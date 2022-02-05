Американцев возмутила реакция сенатора США на визит Путина в КНР

06 февраля 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter не поняли слова сенатора США Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Американских пользователей Twitter возмутила реакция сенатора Марши Блэкберн на визит российского президента Владимира Путина в Пекин. Ранее политик написала, что Россия и КНР объединяются, чтобы «разрушить американскую свободу». «Будем честны: американскую свободу и демократию разрушаете лично вы», — обратилась к сенатору журналистка из Лос-Анджелеса. Другой читатель пошутил, что сенатор была пьяна, когда писала такое публично: «Вы уже пьяны, мэм? Вроде как рано еще…» Кто-то и вовсе рассердился в комментариях, написав: «Марша, вы живое доказательство того, что нам необходима Всеобщая служба психиатрической помощи». Еще один пользователь выразил мнение о том, что, должно быть, Путин отлично проводит время в Китае. Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20-го числа. Владимир Путин прибыл в Китай в этот же день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет передвигаться по Пекину на своем автомобиле, а в его делегацию попадет минимальное число лиц. В соцсети попал кадр, на котором президент сидит на одной из трибун, закрыв глаза. Британский таблоид Daily Mail 4 февраля написал, что Путин якобы «притворился спящим» при виде украинских спортсменов. Песков отказался комментировать эти слухи, так как, по его словам, сидящие в Кремле не могут комментировать все, что обсуждают в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американских пользователей Twitter возмутила реакция сенатора Марши Блэкберн на визит российского президента Владимира Путина в Пекин. Ранее политик написала, что Россия и КНР объединяются, чтобы «разрушить американскую свободу». «Будем честны: американскую свободу и демократию разрушаете лично вы», — обратилась к сенатору журналистка из Лос-Анджелеса. Другой читатель пошутил, что сенатор была пьяна, когда писала такое публично: «Вы уже пьяны, мэм? Вроде как рано еще…» Кто-то и вовсе рассердился в комментариях, написав: «Марша, вы живое доказательство того, что нам необходима Всеобщая служба психиатрической помощи». Еще один пользователь выразил мнение о том, что, должно быть, Путин отлично проводит время в Китае. Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20-го числа. Владимир Путин прибыл в Китай в этот же день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет передвигаться по Пекину на своем автомобиле, а в его делегацию попадет минимальное число лиц. В соцсети попал кадр, на котором президент сидит на одной из трибун, закрыв глаза. Британский таблоид Daily Mail 4 февраля написал, что Путин якобы «притворился спящим» при виде украинских спортсменов. Песков отказался комментировать эти слухи, так как, по его словам, сидящие в Кремле не могут комментировать все, что обсуждают в соцсетях.