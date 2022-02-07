Володин возмутился мягким наказанием для педофилов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился, что педофилов, впервые совершивших преступление, наказывают мягко. Он предложил ужесточить законодательство для них.
«Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
Володин предложил ужесточить наказание для педофилов, которые впервые совершили преступление. Он сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и попросил проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинений за преступления против детей по статьям уголовного кодекса.
В России 8 февраля вступил в силу закон о пожизненном сроке заключения для педофилов. Такая мера теперь грозит тем, кто изнасиловал двух и более детей, а также в случае сопряжения преступления с совершением тяжкого или особо тяжкого, отмечает РАПСИ. До этого такую меру применяли для тех, кто изнасиловал детей младше 14 лет. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что есть в планах ограничение доступа в интернет для педофилов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился, что педофилов, впервые совершивших преступление, наказывают мягко. Он предложил ужесточить законодательство для них. «Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Володин предложил ужесточить наказание для педофилов, которые впервые совершили преступление. Он сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и попросил проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинений за преступления против детей по статьям уголовного кодекса. В России 8 февраля вступил в силу закон о пожизненном сроке заключения для педофилов. Такая мера теперь грозит тем, кто изнасиловал двух и более детей, а также в случае сопряжения преступления с совершением тяжкого или особо тяжкого, отмечает РАПСИ. До этого такую меру применяли для тех, кто изнасиловал детей младше 14 лет. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что есть в планах ограничение доступа в интернет для педофилов.