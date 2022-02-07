Володин возмутился мягким наказанием для педофилов

08 февраля 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин предложил наказывать педофилов еще жестче Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился, что педофилов, впервые совершивших преступление, наказывают мягко. Он предложил ужесточить законодательство для них. «Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Володин предложил ужесточить наказание для педофилов, которые впервые совершили преступление. Он сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и попросил проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинений за преступления против детей по статьям уголовного кодекса. В России 8 февраля вступил в силу закон о пожизненном сроке заключения для педофилов. Такая мера теперь грозит тем, кто изнасиловал двух и более детей, а также в случае сопряжения преступления с совершением тяжкого или особо тяжкого, отмечает РАПСИ. До этого такую меру применяли для тех, кто изнасиловал детей младше 14 лет. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что есть в планах ограничение доступа в интернет для педофилов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился, что педофилов, впервые совершивших преступление, наказывают мягко. Он предложил ужесточить законодательство для них. «Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Володин предложил ужесточить наказание для педофилов, которые впервые совершили преступление. Он сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и попросил проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинений за преступления против детей по статьям уголовного кодекса. В России 8 февраля вступил в силу закон о пожизненном сроке заключения для педофилов. Такая мера теперь грозит тем, кто изнасиловал двух и более детей, а также в случае сопряжения преступления с совершением тяжкого или особо тяжкого, отмечает РАПСИ. До этого такую меру применяли для тех, кто изнасиловал детей младше 14 лет. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что есть в планах ограничение доступа в интернет для педофилов.