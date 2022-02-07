Москва отметила достижения педагогов крупнейшего вуза Кургана

Ректор КГУ Надежда Дубив вручила педагогам награды Министерства науки и высшего образования РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пять преподавателей Курганского государственного университета (КГУ) получили награды от Министерства науки и высшего образования РФ в честь Дня Российской науки. Об этом сообщается на сайте вуза.

Медали за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд вручила ректора КГУ Надежда Дубив. «Коллектив нашего вуза — это суперпрофессионалы, специалисты высшего уровня, фанаты своего дела. Я желаю коллегам удачи в научной работе, новых идей и востребованных проектов, творческих успехов и высоких результатов», — отметила ректор.

Медали «За вклад в реализацию государственной политики в области образования» были выданы профессорам политехнического института КГУ — Валерию Васильеву (кафедра автомобильного транспорта, доктор технических наук); Владимиру Курдюкову (кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», доктор технических наук). Доцентам — Ирине Жуковой (зав кафедрой русского языка и литературы, кандидат филологических наук); Елене Поляковой (директор института математики и интеллектуальных систем, кандидат педагогических наук). Медаль «За безупречный труд и отличие» III степени вручена Михаилу Чумакову, заведующему кафедрой психологии института педагогики, психологии и физической культуры, доктору психологических наук, профессору.

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