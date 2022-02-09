Мишустину предложили пенсионную реформу для жителей Севера

В правительство РФ поступило предложение о пенсионной реформе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину отправлены на рассмотрение предложения по корректировке начисления пенсий для жителей северных регионов. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный.

Парламентарий рассказал, что поправки касаются механизма начисления «северных» коэффициентов к пенсиям, учета стажа и права досрочного выхода на пенсию по состоянию здоровья. «Если человек отработал северный стаж и у него есть показания по выходу на пенсию из-за состояния здоровья, то такая возможность должна иметься в законодательстве. Для работы в условиях Крайнего Севера это 15 лет, для работы в условиях, приравненных к Крайнему Северу, — это 20 лет», — рассказал Завальный.

Депутат также считает, что при расчете пенсии необходимо доплачивать за превышение северного трудового стажа. Завальный уточнил, что все предложения в адрес Мишустина были отправлены от имени Федерального Независимого профсоюза России, на площадке которого они изначально и обсуждались.

Ранее URA.RU сообщало, что Завальный предлагал повысить пенсии жителям северных регионов. Индексация должна была касаться работающих пенсионеров.