Тюменский губернатор высказался о снятии ковидных ограничений

09 февраля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Александр Моор 9 февраля проводит в онлайне пресс-конференцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Тюменской области пока не планируется снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции 9 февраля. При этом власти не собираются ужесточать режим повышенной готовности. «Учитывая текущие темпы заболеваемости и состояния системы здравоохранения, каких-то новых ограничений не планируем. Но и отменять действующие пока не время. Ситуация постоянно меняется», прокомментировал Моор. Ранее URA.RU писало, что 9 февраля число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Кроме того, за последние сутки в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек. Большее число заболевших за все время пандемии наблюдалось лишь единожды, 6 февраля (2 903 случая). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской области пока не планируется снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции 9 февраля. При этом власти не собираются ужесточать режим повышенной готовности. «Учитывая текущие темпы заболеваемости и состояния системы здравоохранения, каких-то новых ограничений не планируем. Но и отменять действующие пока не время. Ситуация постоянно меняется», прокомментировал Моор. Ранее URA.RU писало, что 9 февраля число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Кроме того, за последние сутки в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек. Большее число заболевших за все время пандемии наблюдалось лишь единожды, 6 февраля (2 903 случая).