08 февраля 2022
07 февраля 2022

Тюменский губернатор высказался о снятии ковидных ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-конференция Моора. Тюмень, моор александр, ноутбук, онлайн трансляция, моор на экране
Александр Моор 9 февраля проводит в онлайне пресс-конференцию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области пока не планируется снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции 9 февраля. При этом власти не собираются ужесточать режим повышенной готовности.

«Учитывая текущие темпы заболеваемости и состояния системы здравоохранения, каких-то новых ограничений не планируем. Но и отменять действующие пока не время. Ситуация постоянно меняется», прокомментировал Моор.

Ранее URA.RU писало, что 9 февраля число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Кроме того, за последние сутки в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек. Большее число заболевших за все время пандемии наблюдалось лишь единожды, 6 февраля (2 903 случая).

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В Тюменской области пока не планируется снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции 9 февраля. При этом власти не собираются ужесточать режим повышенной готовности. «Учитывая текущие темпы заболеваемости и состояния системы здравоохранения, каких-то новых ограничений не планируем. Но и отменять действующие пока не время. Ситуация постоянно меняется», прокомментировал Моор. Ранее URA.RU писало, что 9 февраля число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Кроме того, за последние сутки в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек. Большее число заболевших за все время пандемии наблюдалось лишь единожды, 6 февраля (2 903 случая).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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