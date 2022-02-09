Сеть KFC заходит в малые города ЯНАО

В Губкинском откроется ресторан KFC Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) откроется ресторан быстрого питания сети KFC. Как сообщили URA.RU в городской администрации, представители сети уже ведут переговоры с мэром Андреем Гараниным.

«Сейчас ведем переговоры с представителями сети общественного питания KFC — сегодня уже смотрели несколько мест, которые могли бы подойти для сетевого ресторана», — приводит слова главы города Андрея Гаранина пресс-служба администрации Губкинского.

Местные жители восприняли начало переговоров о строительстве положительно, называя появление сети ресторанов в городе положительным знаком. Однако часть горожан отреагировала отрицательно, считая, что данная сеть не нужна в городе и опасаясь, что из-за нее могут возникнуть проблемы со здоровьем.

«И чем же эти новости так хороши? Тем что будут питаться люди этой жутко „полезной“ едой?», — пишут жители в комментариях Instagram-аккаунта Андрея Гаранина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде ЯНАО жители раскритиковали новый ресторан KFC. Горожане недовольны качеством продуктов, выбором блюд и завышенными ценами на продукцию сети в городе.