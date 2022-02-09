09 февраля 2022
08 февраля 2022

Сеть KFC заходит в малые города ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка заведений, открывшиеся в мае. Екатеринбург, kfc
В Губкинском откроется ресторан KFC Фото:

В Губкинском (ЯНАО) откроется ресторан быстрого питания сети KFC. Как сообщили URA.RU в городской администрации, представители сети уже ведут переговоры с мэром Андреем Гараниным.

«Сейчас ведем переговоры с представителями сети общественного питания KFC — сегодня уже смотрели несколько мест, которые могли бы подойти для сетевого ресторана», — приводит слова главы города Андрея Гаранина пресс-служба администрации Губкинского.

Местные жители восприняли начало переговоров о строительстве положительно, называя появление сети ресторанов в городе положительным знаком. Однако часть горожан отреагировала отрицательно, считая, что данная сеть не нужна в городе и опасаясь, что из-за нее могут возникнуть проблемы со здоровьем.

«И чем же эти новости так хороши? Тем что будут питаться люди этой жутко „полезной“ едой?», — пишут жители в комментариях Instagram-аккаунта Андрея Гаранина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде ЯНАО жители раскритиковали новый ресторан KFC. Горожане недовольны качеством продуктов, выбором блюд и завышенными ценами на продукцию сети в городе.

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В Губкинском (ЯНАО) откроется ресторан быстрого питания сети KFC. Как сообщили URA.RU в городской администрации, представители сети уже ведут переговоры с мэром Андреем Гараниным. «Сейчас ведем переговоры с представителями сети общественного питания KFC — сегодня уже смотрели несколько мест, которые могли бы подойти для сетевого ресторана», — приводит слова главы города Андрея Гаранина пресс-служба администрации Губкинского. Местные жители восприняли начало переговоров о строительстве положительно, называя появление сети ресторанов в городе положительным знаком. Однако часть горожан отреагировала отрицательно, считая, что данная сеть не нужна в городе и опасаясь, что из-за нее могут возникнуть проблемы со здоровьем. «И чем же эти новости так хороши? Тем что будут питаться люди этой жутко „полезной“ едой?», — пишут жители в комментариях Instagram-аккаунта Андрея Гаранина. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде ЯНАО жители раскритиковали новый ресторан KFC. Горожане недовольны качеством продуктов, выбором блюд и завышенными ценами на продукцию сети в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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