Reuters: Макрон боялся кражи своего ДНК во время визита в Россию

11 февраля 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон отказался сдавать российский тест на COVID-19 из-за угрозы похищения его ДНК Фото: Официальный сайт Президента РФ Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые прошли в Москве 7 февраля, пришлось проводить за четырех метровым столом из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники из окружения французского лидера. По словам собеседника агентства, если бы Эммануэль Макрон сдал российский ПЦР-тест, то ему бы разрешили сидеть рядом с Владимиром Путиным. «Мы очень хорошо знали, что означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента [Макрона]», — заявил один из источников. Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона длилась более пяти часов. Российский телеведущий Иван Ургант пошутил над длиной стола, за которым сидели президенты во время переговоров, передает телеканал 360. В Кремле объяснили, что такая длина стола обуславливается мерами безопасности, пишет Life . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые прошли в Москве 7 февраля, пришлось проводить за четырех метровым столом из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники из окружения французского лидера. По словам собеседника агентства, если бы Эммануэль Макрон сдал российский ПЦР-тест, то ему бы разрешили сидеть рядом с Владимиром Путиным. «Мы очень хорошо знали, что означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента [Макрона]», — заявил один из источников. Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона длилась более пяти часов. Российский телеведущий Иван Ургант пошутил над длиной стола, за которым сидели президенты во время переговоров, передает телеканал 360. В Кремле объяснили, что такая длина стола обуславливается мерами безопасности, пишет Life.