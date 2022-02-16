16 февраля 2022
15 февраля 2022

В прокуратуре Тюменской области готовится крупная перестановка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Прокуратура. Тюмень, прокуратура, охранник, прокуратура тюменской области
В Тюменской области один районный прокурор сменит другого Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Голышмановского района Тюменской области Вячеслав Пышминцев готовится покинуть пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорных органах. По словам инсайдера, место Пышминцева займет глава прокуратуры Вагайского района Николай Бизин.

«Пышминцев переезжает в другой регион России. Его место займет Бизин», — сообщил инсайдер. Дата отставки голышмановского прокурора пока не называется. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию источника в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что должность главы Тобольской межрайонной прокуратуры покинул Валерий Пушкарев. Его место готовится занять прокурор Исетского района Андрей Сажин.

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Прокурор Голышмановского района Тюменской области Вячеслав Пышминцев готовится покинуть пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорных органах. По словам инсайдера, место Пышминцева займет глава прокуратуры Вагайского района Николай Бизин. «Пышминцев переезжает в другой регион России. Его место займет Бизин», — сообщил инсайдер. Дата отставки голышмановского прокурора пока не называется. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию источника в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что должность главы Тобольской межрайонной прокуратуры покинул Валерий Пушкарев. Его место готовится занять прокурор Исетского района Андрей Сажин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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