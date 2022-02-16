В прокуратуре Тюменской области готовится крупная перестановка

В Тюменской области один районный прокурор сменит другого Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Голышмановского района Тюменской области Вячеслав Пышминцев готовится покинуть пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорных органах. По словам инсайдера, место Пышминцева займет глава прокуратуры Вагайского района Николай Бизин.

«Пышминцев переезжает в другой регион России. Его место займет Бизин», — сообщил инсайдер. Дата отставки голышмановского прокурора пока не называется. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию источника в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что должность главы Тобольской межрайонной прокуратуры покинул Валерий Пушкарев. Его место готовится занять прокурор Исетского района Андрей Сажин.