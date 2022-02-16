В прокуратуре Тюменской области готовится крупная перестановка

Прокурор Голышмановского района Тюменской области Вячеслав Пышминцев готовится покинуть пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорных органах. По словам инсайдера, место Пышминцева займет глава прокуратуры Вагайского района Николай Бизин.
«Пышминцев переезжает в другой регион России. Его место займет Бизин», — сообщил инсайдер. Дата отставки голышмановского прокурора пока не называется. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию источника в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что должность главы Тобольской межрайонной прокуратуры покинул Валерий Пушкарев. Его место готовится занять прокурор Исетского района Андрей Сажин.
Прокурор Голышмановского района Тюменской области Вячеслав Пышминцев готовится покинуть пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорных органах. По словам инсайдера, место Пышминцева займет глава прокуратуры Вагайского района Николай Бизин. «Пышминцев переезжает в другой регион России. Его место займет Бизин», — сообщил инсайдер. Дата отставки голышмановского прокурора пока не называется. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию источника в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что должность главы Тобольской межрайонной прокуратуры покинул Валерий Пушкарев. Его место готовится занять прокурор Исетского района Андрей Сажин.