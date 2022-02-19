Жители Донбасса во время эвакуации остались без бензина. «Все отдают военным»

19 февраля 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

В Донецке закрывают автозаправки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Донецкой народной республике, где ранее была объявлена эвакуация, закончился бензин. Жители считают, что топливо отдают военным. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «На автозаправках в Донецке стали отказывать водителям в продаже бензина. Говорят, что его просто нет. Водители уверены, что бензин просто придерживают для автомобилей и автобусов на нужды армии. Некоторые заправки просто закрыты. Те заправки, где бензин еще продают не справляются с ажиотажем автомобилистов. Ситуация стала явно хуже по сравнению со вчерашним днем», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. Ранее из Донбасса начали эвакуировать жителей. Пока выпускают только женщин, детей и пожилых людей, рассказал корреспондент URA.RU с места события. Из Донецкой народной республики в Россию вывезли 3,3 тысячи человек, рассказали в МЧС ДНР. В Ростовской области создали пункты временного размещения на 13 тысяч мест, сообщает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить прибывающим в Россию беженцам по 10 тысяч рублей и обеспечить условия для их размещения. В пятницу стало известно, что в центре Донецка прогремел взрыв. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Донецкой народной республике, где ранее была объявлена эвакуация, закончился бензин. Жители считают, что топливо отдают военным. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «На автозаправках в Донецке стали отказывать водителям в продаже бензина. Говорят, что его просто нет. Водители уверены, что бензин просто придерживают для автомобилей и автобусов на нужды армии. Некоторые заправки просто закрыты. Те заправки, где бензин еще продают не справляются с ажиотажем автомобилистов. Ситуация стала явно хуже по сравнению со вчерашним днем», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. Ранее из Донбасса начали эвакуировать жителей. Пока выпускают только женщин, детей и пожилых людей, рассказал корреспондент URA.RU с места события. Из Донецкой народной республики в Россию вывезли 3,3 тысячи человек, рассказали в МЧС ДНР. В Ростовской области создали пункты временного размещения на 13 тысяч мест, сообщает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить прибывающим в Россию беженцам по 10 тысяч рублей и обеспечить условия для их размещения. В пятницу стало известно, что в центре Донецка прогремел взрыв.