В ЯНАО мэрия выплатит 300 тысяч за травмы ребенка на прогулке

Девочка получила два перелома, гуляя на детской площадке в Красноселькупе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Красноселькупском районе (ЯНАО) девочка получила переломы правого и левого предплечий во время игры на детской площадке. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, администрация села Красноселькуп выплатит девочке компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

«Прокуратура Красноселькупского района провела проверку по факту получения ребенком телесных повреждений на детской площадке. Установлено, что девочка, из-за ненадлежащего закрепления конструкции игрового комплекса, при падении получила два перелома левого и правого предплечий», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Администрация села Красноселькуп выплатит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. А также по представлению прокурора к дисциплинарной ответственности было привлечено одно виновное должностное лицо.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию села Красноселькуп. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало что, была оштрафована на 300 тысяч организация «Восток-Запад» за ненадлежащее установление и обслуживание детской площадки в поселке Приозерном (ЯНАО). Причиной стала травма ребенка на детской площадке.