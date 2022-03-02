02 марта 2022
01 марта 2022

В ЯНАО мэрия выплатит 300 тысяч за травмы ребенка на прогулке

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, мама с ребенком, зима, снег в городе, качели
Девочка получила два перелома, гуляя на детской площадке в Красноселькупе Фото:

В Красноселькупском районе (ЯНАО) девочка получила переломы правого и левого предплечий во время игры на детской площадке. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, администрация села Красноселькуп выплатит девочке компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

«Прокуратура Красноселькупского района провела проверку по факту получения ребенком телесных повреждений на детской площадке. Установлено, что девочка, из-за ненадлежащего закрепления конструкции игрового комплекса, при падении получила два перелома левого и правого предплечий», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Администрация села Красноселькуп выплатит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. А также по представлению прокурора к дисциплинарной ответственности было привлечено одно виновное должностное лицо.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию села Красноселькуп. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало что, была оштрафована на 300 тысяч организация «Восток-Запад» за ненадлежащее установление и обслуживание детской площадки в поселке Приозерном (ЯНАО). Причиной стала травма ребенка на детской площадке.

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В Красноселькупском районе (ЯНАО) девочка получила переломы правого и левого предплечий во время игры на детской площадке. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, администрация села Красноселькуп выплатит девочке компенсацию в размере 300 тысяч рублей. «Прокуратура Красноселькупского района провела проверку по факту получения ребенком телесных повреждений на детской площадке. Установлено, что девочка, из-за ненадлежащего закрепления конструкции игрового комплекса, при падении получила два перелома левого и правого предплечий», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Администрация села Красноселькуп выплатит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. А также по представлению прокурора к дисциплинарной ответственности было привлечено одно виновное должностное лицо. Агентство обратилось за комментарием в администрацию села Красноселькуп. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало что, была оштрафована на 300 тысяч организация «Восток-Запад» за ненадлежащее установление и обслуживание детской площадки в поселке Приозерном (ЯНАО). Причиной стала травма ребенка на детской площадке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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