В магазинах Кургана резко подорожали овощи и фрукты

В Кургане дорожают овощи и фрукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость некоторых овощей и фруктов в курганских магазинах за неделю выросла в цене до 6%. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

«Помидоры свежие подорожали до 200 рублей (+6%), морковь повысилась в цене до 55 рублей (+5%). Яблоки подорожали на 2% (103 рубля за килограмм). Сметана за неделю подорожала на 2%, достигнув стоимости 279 рублей за килограмм», — говорится на сайте статистического ведомства в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары на 25 февраля».

При этом ряд продуктов в курганских магазинах подешевели. Так, на 7% меньше стало стоить детское питание — мясные консервы (1119 рублей). Овощные детские консервы подешевели на 4% (653 рублей). На 3% подешевел маргарин 170 рублей.

В Курганской области представители УФАС, местной власти и торговых сетей встретятся, чтобы обсудить сдерживание роста цен на отдельные товары. В начале января представители X5 Group (компания, управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток» — прим. URA.RU) и «Магнит» заявили, что не собираются повышать наценки на дешевые базовые продукты более чем на 10%. В конце декабря глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский заявлял, что заморозка цен на сахар и подсолнечное масло помогла сдержать сильный рост стоимости этих продуктов.

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