Украинское приложение подозревают в краже денег у жителей ХМАО

04 марта 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Силовики сообщают о более, чем десяти потерпевших Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители ХМАО, у которых банковская карта была «привязана» к приложению для похудения и ведения здорового образа жизни BetterMe (разработано украинским стартапом с одноименным названием), сообщили о том, что с их счетов и без их ведома списываются крупные суммы. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. «Заявления о том, что, со счетов югорчан стали списываться средства, как за платные подписки, но в больших суммах, начали поступать с начала недели. Оперативники нашли деталь, связывающую все случаи: у всех потерпевших установлено приложение BetterMe, а попытки списания проводились через сайты mtrditcheck.com, nomditcheck.com, dchditcheck.com, indditpay.com которые являются сервисами по оплате интернет-подписок», — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции ХМАО. Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Оперативниками принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершения преступления и задержанию виновных лиц. Сообщается о более чем десяти пострадавших, а одним из первых о преступлении заявил житель Нижневартовска, у которого со счета снялись 150 тысяч рублей. В техподдержку BetterMe был направлен запрос, но на момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее Forbes распространил заявление CEO BetterMe Виктории Репы: в нем она заявила, что усилия ее команды теперь направлены на информационную войну. Ранее URA.RU сообщало, что вскоре после начала спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска. Для ведения полноценной информационной войны против России, в Польшу прибыл кибердесант США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители ХМАО, у которых банковская карта была «привязана» к приложению для похудения и ведения здорового образа жизни BetterMe (разработано украинским стартапом с одноименным названием), сообщили о том, что с их счетов и без их ведома списываются крупные суммы. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. «Заявления о том, что, со счетов югорчан стали списываться средства, как за платные подписки, но в больших суммах, начали поступать с начала недели. Оперативники нашли деталь, связывающую все случаи: у всех потерпевших установлено приложение BetterMe, а попытки списания проводились через сайты mtrditcheck.com, nomditcheck.com, dchditcheck.com, indditpay.com которые являются сервисами по оплате интернет-подписок», — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции ХМАО. Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Оперативниками принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершения преступления и задержанию виновных лиц. Сообщается о более чем десяти пострадавших, а одним из первых о преступлении заявил житель Нижневартовска, у которого со счета снялись 150 тысяч рублей. В техподдержку BetterMe был направлен запрос, но на момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее Forbes распространил заявление CEO BetterMe Виктории Репы: в нем она заявила, что усилия ее команды теперь направлены на информационную войну. Ранее URA.RU сообщало, что вскоре после начала спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска. Для ведения полноценной информационной войны против России, в Польшу прибыл кибердесант США.