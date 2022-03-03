СК не стал наказывать школу, где на ребенка упал кусок потолка

Отказ в возбуждении дела мотивировали отсутствием состава преступления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следователи не стала возбуждать уголовное дело по факту падения штукатурки на голову ученика в школе в поселке Пашия (Пермский край). Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Горнозаводского района.

«Заместителем руководителя следственного отдела по Горнозаводску СУ СК России вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц», — сообщает прокуратура. Отказ мотивирован отсутствием состава преступления в действиях сотрудников школы и управления образования района.

Прокуратура района направила судебный иск к школе о взыскании морального вреда в пользу пострадавшего ребенка в размере 20 тыс. рублей. Ранее в школе в поселке Пашия проводилась проверка по факту упавшей с потолка штукатурки на ребенка. Мать пострадавшего рассказывала, что при попытке узнать, что случилось в образовательном учреждении, ее вытолкали из кабинета, а позже пытались замять инцидент.