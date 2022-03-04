Бизнесмены ЯНАО помогут детям Донбасса

Для детей будут собраны средства первой необходимости, вещи и школьные предметы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Предприниматели в Новом Уренгое инициировали сбор гуманитарной помощи детям, которые сейчас находятся на территории Донбасса. Об этом URA.RU рассказал член экспертного совета по предпринимательству Молодежного парламента РФ от ЯНАО Илья Иванов.

«Мы все переживаем за сложившуюся ситуацию на Донбассе и на территории Украины. К сожалению, во время вооруженных конфликтов страдают прежде всего неповинные дети. Если есть возможность помочь, то мы это будем делать», — подчеркнул Иванов.

Собеседник агентства добавил, что к сбору помощи присоединятся участники местного молодежного бизнес-клуба. Предприниматели намерены собирать детские вещи, средства первой необходимости, игрушки и школьные принадлежности.

«К нам может присоединится любой житель Нового Уренгоя. Принести можно те вещи, которые он считает необходимым передать детям с Донбасса. Мы поддержим любую инициативу», — подчеркнул организатор.

Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправили 35 тонн гуманитарной помощи для беженцев. Два большегруза направились в Ростовскую область, где размещены беженцы с ДНР и ЛНР.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того, чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию Украины. Спецоперация несет освободительный характер, у российских войск нет планов оккупировать украинскую территорию и наносить вред мирным жителям.

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