Верховная рада продлила военное положение на Украине

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На Украине продлили военное положение
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Верховная Рада продлила на 90 дней (до 6 августа) военное положение. 357 депутатов проголосовали «за», один высказался против. 

Им оказался депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он призвал к установлению четких сроков службы в ВСУ и расформированию ТЦК.

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Верховная Рада продлила на 90 дней (до 6 августа) военное положение. 357 депутатов проголосовали «за», один высказался против.  Им оказался депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он призвал к установлению четких сроков службы в ВСУ и расформированию ТЦК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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