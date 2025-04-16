Верховная рада продлила военное положение на Украине

На Украине продлили военное положение
Верховная Рада продлила на 90 дней (до 6 августа) военное положение. 357 депутатов проголосовали «за», один высказался против.
Им оказался депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он призвал к установлению четких сроков службы в ВСУ и расформированию ТЦК.
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