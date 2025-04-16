Пользователей Telegram предупредили о заражающих телефон ботах

В мессенджере Telegram обнаружили боты с вредоносными программами для атак на мобильные устройства на базе Android. Об этом сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.
Пользователям предлагается установить на телефон зараженные модифицированные популярные игры (моды) и приложения. Речь идет о Roblox, Minecraft и других популярных детских играх.
«Бот предоставляет доступ к apk-файлу, в ссылке спрятано вредоносное для Android программное обеспечение (ПК)», — приводит слова Егорова газета «Известия». Оно крадет банковские данные, логины, пароли, выполняет удаленные команды и меняет настройки устройства.
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