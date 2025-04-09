Центробанк сведет к нулю ипотеку с низкими ставками

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Набиуллина отметила, что ипотечные схемы с низкими ставками продолжают существовать на российском рынке
Набиуллина отметила, что ипотечные схемы с низкими ставками продолжают существовать на российском рынке Фото:

Центральный банк планирует полностью ликвидировать ипотечные программы с низкими процентными ставками. Об этом сообщает глава Банка России Эльвира Набиуллина. 

«ЦБ намерен свести ипотечные схемы с низкими ставками к нулю», — заявила Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Глава ЦБ отметила, что на текущий момент они продолжают оставаться на рынке. Кроме того, Набиуллина представила отчет за 2024 год. 

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Центральный банк планирует полностью ликвидировать ипотечные программы с низкими процентными ставками. Об этом сообщает глава Банка России Эльвира Набиуллина.  «ЦБ намерен свести ипотечные схемы с низкими ставками к нулю», — заявила Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Глава ЦБ отметила, что на текущий момент они продолжают оставаться на рынке. Кроме того, Набиуллина представила отчет за 2024 год. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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