США снизили требования к Украине по возврату потраченных на нее денег

США смягчили требования по выплате Украиной задолженности за оказанную стране помощь. Такое решение могло быть принято по итогам переговоров по ресурсной сделке между странами.
«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа сократила оценку помощи, которую США оказали Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов до примерно 100 миллиардов долларов», — пишет Bloomberg. Сама Украина была согласна вернуть примерно такую же сумму — 90 миллиардов долларов.
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