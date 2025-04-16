США снизили требования к Украине по возврату потраченных на нее денег

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США готовы взять с Украины 100 вместо 300 млрд долларов за помощь
США готовы взять с Украины 100 вместо 300 млрд долларов за помощь Фото:

США смягчили требования по выплате Украиной задолженности за оказанную стране помощь. Такое решение могло быть принято по итогам переговоров по ресурсной сделке между странами.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа сократила оценку помощи, которую США оказали Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов до примерно 100 миллиардов долларов», — пишет Bloomberg. Сама Украина была согласна вернуть примерно такую же сумму — 90 миллиардов долларов.

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США смягчили требования по выплате Украиной задолженности за оказанную стране помощь. Такое решение могло быть принято по итогам переговоров по ресурсной сделке между странами. «После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа сократила оценку помощи, которую США оказали Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов до примерно 100 миллиардов долларов», — пишет Bloomberg. Сама Украина была согласна вернуть примерно такую же сумму — 90 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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