В России задержали агента Киева, готовившего покушение на депутата. Видео

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Задержанный выполнял указания ГУР
Задержанный выполнял указания ГУР Фото:

В Луганской Народной Республике задержали агента разведывательного управления Министерства обороны Украины. Он подозревается в организации покушения на депутата Народного Совета. Об этом сообщает источник РИА Новости в силовых структурах республики.

«Задержали жителя республики, который по заданию ГУР участвовал в подготовке теракта в отношении депутата Народного совета», — передает агентство слова источника. О каком именно депутате идет речь, не уточняется.

В декабре 2023 года депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов был убит в результате взрыва автомобиля возле стадиона «Авангард» в Луганске. В ноябре того же года было совершено убийство бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко.

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В Луганской Народной Республике задержали агента разведывательного управления Министерства обороны Украины. Он подозревается в организации покушения на депутата Народного Совета. Об этом сообщает источник РИА Новости в силовых структурах республики. «Задержали жителя республики, который по заданию ГУР участвовал в подготовке теракта в отношении депутата Народного совета», — передает агентство слова источника. О каком именно депутате идет речь, не уточняется. В декабре 2023 года депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов был убит в результате взрыва автомобиля возле стадиона «Авангард» в Луганске. В ноябре того же года было совершено убийство бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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