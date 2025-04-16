В Луганской Народной Республике задержали агента разведывательного управления Министерства обороны Украины. Он подозревается в организации покушения на депутата Народного Совета. Об этом сообщает источник РИА Новости в силовых структурах республики.
«Задержали жителя республики, который по заданию ГУР участвовал в подготовке теракта в отношении депутата Народного совета», — передает агентство слова источника. О каком именно депутате идет речь, не уточняется.
В декабре 2023 года депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов был убит в результате взрыва автомобиля возле стадиона «Авангард» в Луганске. В ноябре того же года было совершено убийство бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко.
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