Акробатический этюд в небе парашютисты посвятили дамам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военные спортсмены-парашютисты Центрального военного округа (ЦВО) в канун праздника 8 Марта совершили сложный затяжной прыжок с парашютом с выполнением элементов групповой акробатики. Корреспондент URA.RU побывал на аэродроме и наблюдал за необычным поздравлением свердловчанок.

«Прыжок, приуроченный к 8 Марта, спортсмены выполнили в сложных погодных условиях — температура на высоте 2500 метров составляла -36 градусов. Но сильный мороз не помешал военным воплотить в жизнь оригинальное поздравление», — передал репортер с места событий.

В «воздушном флешмобе» были задействованы опытные спортсмены, выполнившие от 500 до 11000 прыжков с парашютом. «Во время свободного падения на скорости 200 км/ч, которое длилось несколько секунд, спортсмены выполнили элементы групповой акробатики: совместный прыжок, перестроение, сбор в группу, фиксацию положения и расход из группы», — уточнили в пресс-службе ЦВО.

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