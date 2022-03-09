Кадыров рассказал о планах чеченских военных на Украине

Бойцы, отправившиеся на Украину из Чечни, продвигаются по территории, чтобы очистить территорию от украинских националистов и сбежавших из республики чеченцев. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Парни продвигаются без потерь, освобождая, согласно графику, территории от бандеровцев, и забирают под защиту мирового населения. Личные счеты у наших парней имеются к сбежавшим из Чеченской Республики шайтанам. Они точно так же, как сегодня бандеровцы мучают украинский народ, терроризировали свое время жители ЧР», — рассказал Кадыров в своем telegram-канале.
Бойцы, отправившиеся на Украину из Чечни, продвигаются по территории, чтобы очистить территорию от украинских националистов и сбежавших из республики чеченцев. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. «Парни продвигаются без потерь, освобождая, согласно графику, территории от бандеровцев, и забирают под защиту мирового населения. Личные счеты у наших парней имеются к сбежавшим из Чеченской Республики шайтанам. Они точно так же, как сегодня бандеровцы мучают украинский народ, терроризировали свое время жители ЧР», — рассказал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров решил отправить на спецоперацию РФ на Украине бойцов из Чечни. Туда отправилось спецподразделение Росгвардии этой республики. По его словам, они продвигаются спокойно, их не встречает ожесточенное сопротивление националистов. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы регулярно отправляют ему видеоотчеты о ходе проведения операции.