Кадыров рассказал о планах чеченских военных на Украине

09 марта 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал, что его бойцы борются не только с националистами на Украине, но и с соотечественниками, бежавшими туда Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы, отправившиеся на Украину из Чечни, продвигаются по территории, чтобы очистить территорию от украинских националистов и сбежавших из республики чеченцев. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. «Парни продвигаются без потерь, освобождая, согласно графику, территории от бандеровцев, и забирают под защиту мирового населения. Личные счеты у наших парней имеются к сбежавшим из Чеченской Республики шайтанам. Они точно так же, как сегодня бандеровцы мучают украинский народ, терроризировали свое время жители ЧР», — рассказал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров решил отправить на спецоперацию РФ на Украине бойцов из Чечни. Туда отправилось спецподразделение Росгвардии этой республики. По его словам, они продвигаются спокойно, их не встречает ожесточенное сопротивление националистов. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы регулярно отправляют ему видеоотчеты о ходе проведения операции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бойцы, отправившиеся на Украину из Чечни, продвигаются по территории, чтобы очистить территорию от украинских националистов и сбежавших из республики чеченцев. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. «Парни продвигаются без потерь, освобождая, согласно графику, территории от бандеровцев, и забирают под защиту мирового населения. Личные счеты у наших парней имеются к сбежавшим из Чеченской Республики шайтанам. Они точно так же, как сегодня бандеровцы мучают украинский народ, терроризировали свое время жители ЧР», — рассказал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров решил отправить на спецоперацию РФ на Украине бойцов из Чечни. Туда отправилось спецподразделение Росгвардии этой республики. По его словам, они продвигаются спокойно, их не встречает ожесточенное сопротивление националистов. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы регулярно отправляют ему видеоотчеты о ходе проведения операции.