Кадыров рассказал об успехах чеченских бойцов на Украине

Чеченские боевики продвинулись вглубь Украины, доложил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской республике продвинулись вглубь Украины и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР продвинулись еще глубже внутрь территории Украины и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев, о чем рассказывает командир ОМОН „Ахмат-Грозный“ УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы регулярно отправляют ему видеоотчеты о ходе проведения операции. «Зачистка территории от преступных элементов бандеровщины идет согласно план-графику», — заключил он.

Ранее Кадыров опубликовал видео в своем telegram-канале, на котором показал «легендарных спецназовцев» полка имени Ахмата Кадырова, которые ждут приказ выдвинуться на Украину. На видео продемонстрированы вооруженные люди и военная техника.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 26 февраля в регион были направлены 12 тысяч силовиков из Чечни. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что за время спецоперации погибло двое чеченских силовиков.