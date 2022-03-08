Кадыров рассказал об успехах чеченских бойцов на Украине

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XXVIII съезд партии
Чеченские боевики продвинулись вглубь Украины, доложил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской республике продвинулись вглубь Украины и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР продвинулись еще глубже внутрь территории Украины и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев, о чем рассказывает командир ОМОН „Ахмат-Грозный“ УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы регулярно отправляют ему видеоотчеты о ходе проведения операции. «Зачистка территории от преступных элементов бандеровщины идет согласно план-графику», — заключил он.

Ранее Кадыров опубликовал видео в своем telegram-канале, на котором показал «легендарных спецназовцев» полка имени Ахмата Кадырова, которые ждут приказ выдвинуться на Украину. На видео продемонстрированы вооруженные люди и военная техника.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 26 февраля в регион были направлены 12 тысяч силовиков из Чечни. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что за время спецоперации погибло двое чеченских силовиков.

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Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской республике продвинулись вглубь Украины и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР продвинулись еще глубже внутрь территории Украины и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев, о чем рассказывает командир ОМОН „Ахмат-Грозный“ УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы регулярно отправляют ему видеоотчеты о ходе проведения операции. «Зачистка территории от преступных элементов бандеровщины идет согласно план-графику», — заключил он. Ранее Кадыров опубликовал видео в своем telegram-канале, на котором показал «легендарных спецназовцев» полка имени Ахмата Кадырова, которые ждут приказ выдвинуться на Украину. На видео продемонстрированы вооруженные люди и военная техника. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 26 февраля в регион были направлены 12 тысяч силовиков из Чечни. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что за время спецоперации погибло двое чеченских силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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