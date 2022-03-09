09 марта 2022

В Екатеринбурге проверят водителя с ненастоящим пропуском ФСБ. Он попал в массовое ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
В ФСБ проверят водителя, у которого был ненастоящий пропуск Фото:

В отношении екатеринбуржца, который попал в массовое ДТП, имея при себе документ, похожий на пропуск ФСБ, проведут проверку. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области.

«В связи с использованием предмета, похожего на пропуск на территорию УФСБ России по Свердловской области, проводится проверка, результаты которой будут переданы в органы полиции в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что пропуск, найденный в машине водителя, не соответствует образцу.

По сообщению ведомства, в СМИ ранее утверждали, что пропуск позволяет проехать на территорию свердловского управления ФСБ. Однако эта информация не соответствует действительности.

Вечером 9 марта читатель портала Е1.ru сообщил о массовом ДТП, в котором участвовал автомобиль, и на лобовом стекле якобы находился пропуск ФСБ. По информации очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости.

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В отношении екатеринбуржца, который попал в массовое ДТП, имея при себе документ, похожий на пропуск ФСБ, проведут проверку. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области. «В связи с использованием предмета, похожего на пропуск на территорию УФСБ России по Свердловской области, проводится проверка, результаты которой будут переданы в органы полиции в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что пропуск, найденный в машине водителя, не соответствует образцу. По сообщению ведомства, в СМИ ранее утверждали, что пропуск позволяет проехать на территорию свердловского управления ФСБ. Однако эта информация не соответствует действительности. Вечером 9 марта читатель портала Е1.ru сообщил о массовом ДТП, в котором участвовал автомобиль, и на лобовом стекле якобы находился пропуск ФСБ. По информации очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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