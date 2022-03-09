В Екатеринбурге проверят водителя с ненастоящим пропуском ФСБ. Он попал в массовое ДТП

10 марта 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

В ФСБ проверят водителя, у которого был ненастоящий пропуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении екатеринбуржца, который попал в массовое ДТП, имея при себе документ, похожий на пропуск ФСБ, проведут проверку. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области. «В связи с использованием предмета, похожего на пропуск на территорию УФСБ России по Свердловской области, проводится проверка, результаты которой будут переданы в органы полиции в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что пропуск, найденный в машине водителя, не соответствует образцу. По сообщению ведомства, в СМИ ранее утверждали, что пропуск позволяет проехать на территорию свердловского управления ФСБ. Однако эта информация не соответствует действительности. Вечером 9 марта читатель портала Е1.ru сообщил о массовом ДТП, в котором участвовал автомобиль, и на лобовом стекле якобы находился пропуск ФСБ. По информации очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В отношении екатеринбуржца, который попал в массовое ДТП, имея при себе документ, похожий на пропуск ФСБ, проведут проверку. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области. «В связи с использованием предмета, похожего на пропуск на территорию УФСБ России по Свердловской области, проводится проверка, результаты которой будут переданы в органы полиции в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что пропуск, найденный в машине водителя, не соответствует образцу. По сообщению ведомства, в СМИ ранее утверждали, что пропуск позволяет проехать на территорию свердловского управления ФСБ. Однако эта информация не соответствует действительности. Вечером 9 марта читатель портала Е1.ru сообщил о массовом ДТП, в котором участвовал автомобиль, и на лобовом стекле якобы находился пропуск ФСБ. По информации очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости.