В отношении екатеринбуржца, который попал в массовое ДТП, имея при себе документ, похожий на пропуск ФСБ, проведут проверку. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области.
«В связи с использованием предмета, похожего на пропуск на территорию УФСБ России по Свердловской области, проводится проверка, результаты которой будут переданы в органы полиции в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что пропуск, найденный в машине водителя, не соответствует образцу.
По сообщению ведомства, в СМИ ранее утверждали, что пропуск позволяет проехать на территорию свердловского управления ФСБ. Однако эта информация не соответствует действительности.
Вечером 9 марта читатель портала Е1.ru сообщил о массовом ДТП, в котором участвовал автомобиль, и на лобовом стекле якобы находился пропуск ФСБ. По информации очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости.
В отношении екатеринбуржца, который попал в массовое ДТП, имея при себе документ, похожий на пропуск ФСБ, проведут проверку. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области. «В связи с использованием предмета, похожего на пропуск на территорию УФСБ России по Свердловской области, проводится проверка, результаты которой будут переданы в органы полиции в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что пропуск, найденный в машине водителя, не соответствует образцу. По сообщению ведомства, в СМИ ранее утверждали, что пропуск позволяет проехать на территорию свердловского управления ФСБ. Однако эта информация не соответствует действительности. Вечером 9 марта читатель портала Е1.ru сообщил о массовом ДТП, в котором участвовал автомобиль, и на лобовом стекле якобы находился пропуск ФСБ. По информации очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости.