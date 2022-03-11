Небензя ответил на упреки США в дезинформации по биоагентам. «На воре и шапка горит»

12 марта 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

Небензя не верит американским коллегам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда американская коллега постпреда РФ при ООН Василия Небензи Линда Томас-Гринфилд «метала грозы и молнии», обвиняя Россию в пропаганде сведений о наличии военных биологических баз на Украине, политику вспомнилась русская пословица: «на воре и шапка горит». Заседание СБ ООН прошло 11 марта. «Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, рассказывая про их достаточно нелицеприятную деятельность на Украине», — высказался Небензя, передает РИА «Новости». Тем не менее, Линда Томас-Гринфилд настаивала на том, что США не занимается разработкой биологического оружия на территории Украины. Официальное ее заявление опубликовано на сайте миссии США при ООН. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, в лабораториях Украины работали с возбудителями чумы, дизентерии, сибирской язвы и других болезней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что этот факт тщательно пытались скрыть от России. Тем не менее, Министерство обороны РФ предоставило данные, согласно которым США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день за разработку биологического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Когда американская коллега постпреда РФ при ООН Василия Небензи Линда Томас-Гринфилд «метала грозы и молнии», обвиняя Россию в пропаганде сведений о наличии военных биологических баз на Украине, политику вспомнилась русская пословица: «на воре и шапка горит». Заседание СБ ООН прошло 11 марта. «Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, рассказывая про их достаточно нелицеприятную деятельность на Украине», — высказался Небензя, передает РИА «Новости». Тем не менее, Линда Томас-Гринфилд настаивала на том, что США не занимается разработкой биологического оружия на территории Украины. Официальное ее заявление опубликовано на сайте миссии США при ООН. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, в лабораториях Украины работали с возбудителями чумы, дизентерии, сибирской язвы и других болезней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что этот факт тщательно пытались скрыть от России. Тем не менее, Министерство обороны РФ предоставило данные, согласно которым США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день за разработку биологического оружия.