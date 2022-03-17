«Уралкалий» не будет отправлять сотрудников в вынужденные отпуска

Пермская компания «Уралкалий» не станет отправлять своих сотрудников в вынужденные отпуска. В ближайшее время все сохранят свои рабочие места, сообщили в компании.
«Руководством „Уралкалия“ принято решение отложить вывод части сотрудников в простой. О том, как будет развиваться ситуация дальше, будем держать в курсе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралкалия».
Ранее сообщалось, что компания может отправить некоторых рабочих в вынужденный отпуск. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей хлористого калия. В основном производственном подразделении работают около 12,7 тысячи сотрудников.
Пермская компания «Уралкалий» не станет отправлять своих сотрудников в вынужденные отпуска. В ближайшее время все сохранят свои рабочие места, сообщили в компании. «Руководством „Уралкалия“ принято решение отложить вывод части сотрудников в простой. О том, как будет развиваться ситуация дальше, будем держать в курсе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралкалия». Ранее сообщалось, что компания может отправить некоторых рабочих в вынужденный отпуск. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей хлористого калия. В основном производственном подразделении работают около 12,7 тысячи сотрудников.