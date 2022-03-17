17 марта 2022

«Уралкалий» не будет отправлять сотрудников в вынужденные отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория СКРУ-3 ПАО Уралкалий. Соликамск , уралкалий, входная группа, соликамск, скру3
Сотрудников не планируется отправлять в вынужденный отпуск Фото:

Пермская компания «Уралкалий» не станет отправлять своих сотрудников в вынужденные отпуска. В ближайшее время все сохранят свои рабочие места, сообщили в компании.

«Руководством „Уралкалия“ принято решение отложить вывод части сотрудников в простой. О том, как будет развиваться ситуация дальше, будем держать в курсе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралкалия».

Ранее сообщалось, что компания может отправить некоторых рабочих в вынужденный отпуск. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей хлористого калия. В основном производственном подразделении работают около 12,7 тысячи сотрудников.

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Пермская компания «Уралкалий» не станет отправлять своих сотрудников в вынужденные отпуска. В ближайшее время все сохранят свои рабочие места, сообщили в компании. «Руководством „Уралкалия“ принято решение отложить вывод части сотрудников в простой. О том, как будет развиваться ситуация дальше, будем держать в курсе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралкалия». Ранее сообщалось, что компания может отправить некоторых рабочих в вынужденный отпуск. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей хлористого калия. В основном производственном подразделении работают около 12,7 тысячи сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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