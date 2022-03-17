«Уралкалий» не будет отправлять сотрудников в вынужденные отпуска

18 марта 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Сотрудников не планируется отправлять в вынужденный отпуск Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермская компания «Уралкалий» не станет отправлять своих сотрудников в вынужденные отпуска. В ближайшее время все сохранят свои рабочие места, сообщили в компании. «Руководством „Уралкалия“ принято решение отложить вывод части сотрудников в простой. О том, как будет развиваться ситуация дальше, будем держать в курсе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралкалия». Ранее сообщалось, что компания может отправить некоторых рабочих в вынужденный отпуск. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей хлористого калия. В основном производственном подразделении работают около 12,7 тысячи сотрудников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермская компания «Уралкалий» не станет отправлять своих сотрудников в вынужденные отпуска. В ближайшее время все сохранят свои рабочие места, сообщили в компании. «Руководством „Уралкалия“ принято решение отложить вывод части сотрудников в простой. О том, как будет развиваться ситуация дальше, будем держать в курсе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралкалия». Ранее сообщалось, что компания может отправить некоторых рабочих в вынужденный отпуск. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей хлористого калия. В основном производственном подразделении работают около 12,7 тысячи сотрудников.