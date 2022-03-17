В Курганской области перенесли отмену масочного режима

Отмену масочного режима в Курганской области перенесли на следующую неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Масочный режим в Курганской области отменят не ранее, чем на следующей неделе. Это может произойти во вторник, 22 марта, заявил губернатор Вадим Шумков. Ранее он заявлял, что масочный режим могут отменить уже на этой неделе.

«Обсудили на очередном штабе противоэпидемические меры, специалисты от медицины и Роспотребнадзора высказались за поэтапное снятие ограничений. Надеемся, снижение заболеваемости позволит именно так и сделать. Поручил дополнительно сверить ситуацию с регистрацией заболеваемости в понедельник, и во вторник отменить масочный режим», — написал Шумков в своем telegram-канале.

URA.RU ранее сообщало, что возможность отмены обязательного масочного режима в Курганской области планировалось обсудить на заседании оперштаба в четверг, 17 марта. Шумков заявлял, что решение будет зависеть от динамики заболеваемости COVID.

Масочный режим ранее отменили в Москве и Московской области. В этих регионах также отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях, в том числе измерение температуры тела работников и установку разделительных перегородок на рабочих местах. Это решение должно поддержать бизнес, который испытывает санкционное давление. Масочный режим также отменили в Тамбовской области.