17 марта 2022

В Курганской области перенесли отмену масочного режима

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, ожидание, люди в масках, масочный режим, пандемия коронавируса
Отмену масочного режима в Курганской области перенесли на следующую неделю Фото:

Масочный режим в Курганской области отменят не ранее, чем на следующей неделе. Это может произойти во вторник, 22 марта, заявил губернатор Вадим Шумков. Ранее он заявлял, что масочный режим могут отменить уже на этой неделе.

«Обсудили на очередном штабе противоэпидемические меры, специалисты от медицины и Роспотребнадзора высказались за поэтапное снятие ограничений. Надеемся, снижение заболеваемости позволит именно так и сделать. Поручил дополнительно сверить ситуацию с регистрацией заболеваемости в понедельник, и во вторник отменить масочный режим», — написал Шумков в своем telegram-канале.

URA.RU ранее сообщало, что возможность отмены обязательного масочного режима в Курганской области планировалось обсудить на заседании оперштаба в четверг, 17 марта. Шумков заявлял, что решение будет зависеть от динамики заболеваемости COVID.

Масочный режим ранее отменили в Москве и Московской области. В этих регионах также отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях, в том числе измерение температуры тела работников и установку разделительных перегородок на рабочих местах. Это решение должно поддержать бизнес, который испытывает санкционное давление. Масочный режим также отменили в Тамбовской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Масочный режим в Курганской области отменят не ранее, чем на следующей неделе. Это может произойти во вторник, 22 марта, заявил губернатор Вадим Шумков. Ранее он заявлял, что масочный режим могут отменить уже на этой неделе. «Обсудили на очередном штабе противоэпидемические меры, специалисты от медицины и Роспотребнадзора высказались за поэтапное снятие ограничений. Надеемся, снижение заболеваемости позволит именно так и сделать. Поручил дополнительно сверить ситуацию с регистрацией заболеваемости в понедельник, и во вторник отменить масочный режим», — написал Шумков в своем telegram-канале. URA.RU ранее сообщало, что возможность отмены обязательного масочного режима в Курганской области планировалось обсудить на заседании оперштаба в четверг, 17 марта. Шумков заявлял, что решение будет зависеть от динамики заболеваемости COVID. Масочный режим ранее отменили в Москве и Московской области. В этих регионах также отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях, в том числе измерение температуры тела работников и установку разделительных перегородок на рабочих местах. Это решение должно поддержать бизнес, который испытывает санкционное давление. Масочный режим также отменили в Тамбовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...