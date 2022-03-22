Шахту в Кузбассе, где полгода назад погибли рабочие, эвакуируют

В Кузбассе проводится эвакуация на шахте «Листвяжная» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Пожар произошел на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщили в оперативных службах региона. 142 горнорабочих выводят на поверхность. Горноспасатели выехали на шахту.

«Поступил сигнал об эвакуации на шахте. На место выехали два отделения горноспасателей. Семь человек почувствовали себя плохо, их вывели на поверхность. Остальных рабочих эвакуируют», — передает ТАСС слова источника.

В ноябре 2021 года на данной шахте произошла авария. В результате взрыва погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Врио главы МЧС Александр Чуприян уточнил, что причиной смерти горняков стала высокая концентрация окиси углерода. Одна из возможных причин взрыва — выброс метана. В Ростехнадзоре уточнили, что эта версия не является ни основной, ни второстепенной. Шахтеры сообщили, что руководство шахты заклеивало скотчем газоанализаторы, чтобы они не показывали реальный уровень метана в шахте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Суд также арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.