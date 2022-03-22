МИД Китая назвал США «главным нарушителем прав человека»

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выразил мнение, что Вашингтон является главным нарушителем прав человека в мире. С таким заявлением дипломат выступил на брифинге, уточнив, что китайские власти примут зеркальные контрмеры против США за санкции в отношении чиновников КНР.
«Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. <…> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», — приводит ТАСС слова Вэньбинь.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал санкции в отношении чиновников Китая, которых Вашингтон считает причастными к «нарушению прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств». Речь идет не только о репрессиях в самой КНР, но и за ее пределами, в том числе в США, подчеркнул Блинкен. Санкции были анонсированы вскоре после переговоров американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина по поводу Украины. Как позже сообщило Politico, политики не нашли точки соприкосновения.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выразил мнение, что Вашингтон является главным нарушителем прав человека в мире. С таким заявлением дипломат выступил на брифинге, уточнив, что китайские власти примут зеркальные контрмеры против США за санкции в отношении чиновников КНР. «Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. <…> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», — приводит ТАСС слова Вэньбинь. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал санкции в отношении чиновников Китая, которых Вашингтон считает причастными к «нарушению прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств». Речь идет не только о репрессиях в самой КНР, но и за ее пределами, в том числе в США, подчеркнул Блинкен. Санкции были анонсированы вскоре после переговоров американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина по поводу Украины. Как позже сообщило Politico, политики не нашли точки соприкосновения.