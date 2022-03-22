МИД Китая назвал США «главным нарушителем прав человека»

22 марта 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Китай обвинил США в нарушении прав человека Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выразил мнение, что Вашингтон является главным нарушителем прав человека в мире. С таким заявлением дипломат выступил на брифинге, уточнив, что китайские власти примут зеркальные контрмеры против США за санкции в отношении чиновников КНР. «Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. <…> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», — приводит ТАСС слова Вэньбинь. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал санкции в отношении чиновников Китая, которых Вашингтон считает причастными к «нарушению прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств». Речь идет не только о репрессиях в самой КНР, но и за ее пределами, в том числе в США, подчеркнул Блинкен. Санкции были анонсированы вскоре после переговоров американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина по поводу Украины. Как позже сообщило Politico, политики не нашли точки соприкосновения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выразил мнение, что Вашингтон является главным нарушителем прав человека в мире. С таким заявлением дипломат выступил на брифинге, уточнив, что китайские власти примут зеркальные контрмеры против США за санкции в отношении чиновников КНР. «Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. <…> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», — приводит ТАСС слова Вэньбинь. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал санкции в отношении чиновников Китая, которых Вашингтон считает причастными к «нарушению прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств». Речь идет не только о репрессиях в самой КНР, но и за ее пределами, в том числе в США, подчеркнул Блинкен. Санкции были анонсированы вскоре после переговоров американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина по поводу Украины. Как позже сообщило Politico, политики не нашли точки соприкосновения.