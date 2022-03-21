Politico: Байден не смог использовать Китай для давления на РФ

Байден не смог убедить Си Цзиньпина повлиять на Россию Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден по результатам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином не смог найти точки соприкосновения в отношении спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Действия Байдена не побудили Си взять на себя обязательство использовать китайское влияние, чтобы положить конец российским действиям на Украине. Вместо этого этот звонок спровоцировал критику Си в отношении предполагаемой роли США в разжигании кризиса, предполагаемого вмешательства США в дела Тайваня и горечи по поводу угроз санкций США против Китая, если это поможет военным усилиям России», — пишет издание.

Ранее китайские экономисты заявляли, что санкционная политика Вашингтона в отношении России стремится ослабить европейскую стратегию независимости и самостоятельности. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события.

По словам Путина, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Пекин также заявил, что санкции в отношении РФ грозят большими проблемами мировой экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии коронавируса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам