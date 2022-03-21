Десятки тысяч пермских пенсионеров получат повышенные выплаты

Изначально планировалось проиндексировать пенсии на 7,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 66 тысячам пермских пенсионеров увеличат пенсии. С 1 апреля размер социальных выплат увеличится на 8,6%, сообщается в группе «Пенсионный фонд РФ по Пермскому краю» во «ВКонтакте».

«Повышение коснется свыше 66 тыс. неработающих пенсионеров Пермского края, включая 63 тыс. получателей социальных пенсий», — сообщается в группе. Также размер пособий вырастет и по всей России.

Отмечается, что размер пенсии увеличивается каждый год в апреле с учетом темпов роста прожиточного минимума. Изначально в 2022 году планировалось проиндексировать выплаты на уровне 7,7%.