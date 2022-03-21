21 марта 2022

Десятки тысяч пермских пенсионеров получат повышенные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально планировалось проиндексировать пенсии на 7,7% Фото:

Более 66 тысячам пермских пенсионеров увеличат пенсии. С 1 апреля размер социальных выплат увеличится на 8,6%, сообщается в группе «Пенсионный фонд РФ по Пермскому краю» во «ВКонтакте».

«Повышение коснется свыше 66 тыс. неработающих пенсионеров Пермского края, включая 63 тыс. получателей социальных пенсий», — сообщается в группе. Также размер пособий вырастет и по всей России.

Отмечается, что размер пенсии увеличивается каждый год в апреле с учетом темпов роста прожиточного минимума. Изначально в 2022 году планировалось проиндексировать выплаты на уровне 7,7%.

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Более 66 тысячам пермских пенсионеров увеличат пенсии. С 1 апреля размер социальных выплат увеличится на 8,6%, сообщается в группе «Пенсионный фонд РФ по Пермскому краю» во «ВКонтакте». «Повышение коснется свыше 66 тыс. неработающих пенсионеров Пермского края, включая 63 тыс. получателей социальных пенсий», — сообщается в группе. Также размер пособий вырастет и по всей России. Отмечается, что размер пенсии увеличивается каждый год в апреле с учетом темпов роста прожиточного минимума. Изначально в 2022 году планировалось проиндексировать выплаты на уровне 7,7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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