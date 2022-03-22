Россиянам напомнили об увеличении пенсий с 1 апреля

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Осень. Пенсионеры. Курган , парк, пенсия, пенсионеры, осень
В апреле произойдет индексация пенсий Фото:

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля. Изменения затронут 4 миллиона россиян.

«С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 8,6%, это коснется 4 миллионов россиян. <…> Социальные пенсии получают также дети-инвалиды. Участники ВОВ получают как страховую пенсию, так и пенсию по гособеспечению. Также две пенсии получают и инвалиды по военной травме», — передает слова замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой агентство «Прайм».

Григорьева напомнила, что индексация социальных пенсий происходит каждый год 1 апреля. При этом учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

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Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля. Изменения затронут 4 миллиона россиян. «С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 8,6%, это коснется 4 миллионов россиян. <…> Социальные пенсии получают также дети-инвалиды. Участники ВОВ получают как страховую пенсию, так и пенсию по гособеспечению. Также две пенсии получают и инвалиды по военной травме», — передает слова замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой агентство «Прайм». Григорьева напомнила, что индексация социальных пенсий происходит каждый год 1 апреля. При этом учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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