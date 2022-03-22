Россиянам напомнили об увеличении пенсий с 1 апреля

В апреле произойдет индексация пенсий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля. Изменения затронут 4 миллиона россиян.

«С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 8,6%, это коснется 4 миллионов россиян. <…> Социальные пенсии получают также дети-инвалиды. Участники ВОВ получают как страховую пенсию, так и пенсию по гособеспечению. Также две пенсии получают и инвалиды по военной травме», — передает слова замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой агентство «Прайм».

Григорьева напомнила, что индексация социальных пенсий происходит каждый год 1 апреля. При этом учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.