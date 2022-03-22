Курганцы в 1,7 раза чаще других россиян болеют опасной инфекцией

Уровень заболеваемости туберкулезом в Курганской области снижается, но остается значительно выше средних по РФ значений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уровень заболеваемости туберкулезом в Курганской области по итогам 2021 года снизился, но до сих пор остается почти в 1,7 раза выше, чем в среднем по России. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

«В 2021 году в Курганской области показатель заболеваемости туберкулезом в сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизился в 1,04 раза. Отмечается уменьшение показателя заболеваемости туберкулезом до 48,6 на 100 тысяч населения, что на 4,2% ниже, чем в 2020 году и в 1,69 раз выше средней по России (РФ 28,76 на 100 тысяч населения)», — сообщается на сайте ведомства.

По итогам прошлого года среди жителей региона зарегистрировали 402 случая впервые выявленного активного туберкулеза. Вместе с тем, показатель детской заболеваемости туберкулезом в Курганской области оказался на 14% ниже среднего по РФ. В 2021 году заболели туберкулезом 11 детей возрасте до 17 лет, это 6,18 на 100 тысяч детского населения. В среднем по РФ — 7,19 на 100 тысяч детского населения).

По данным Роспотребнадзора, в Далматовском районе заболеваемость туберкулезом оказалась в 1,57 раза выше, чем в среднем по Курганской области. Также заболеваемость превышает среднеобластные значения в Половинском (1,25 раза), Юргамышском (1,21 раза), Шатровском (1,15 раза), Притобольном (1,1 раза) районах. Чтобы вовремя исключить или диагностировать заболевание и своевременно начать лечение, в Роспотребнадзоре советуют ежегодно проводить профилактические осмотры на туберкулез.

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