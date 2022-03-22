22 марта 2022

В Кургане жалуются на сбои работы бонусных карт в «Пятерочке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговая сеть «Пятёрочка». Курган , парковка, торговая сеть пятерочка, автомобильная парковка, машина, магазин пятерочка, тц пятерочка
Проблемы в работе бонусных карт магазина произошли из-за технических сбоев на стороне внешних подрядчиков Фото:
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В Кургане у покупателей магазина «Пятерочка» не работает бонусная карта. Об этом URA.RU сообщила жительница города, пожелавшая остаться анонимной.

«Сегодня была в „Пятерочке“ и попросила снять баллы. Кассир сказала, что не может это сделать из-за технических причин», — рассказала горожанка.

В приложении компании покупательнице пришло оповещение, что списание баллов с «Выручай-карты» недоступно из-за технических сбоев на стороне внешних подрядчиков. При этом в сообщении было указано, что накопленные баллы сохранятся, а скидки и начисление баллов продолжат действовать. Все баллы будут доступны после устранения неполадок.

Подобные сбои произошли и в других городах. В пресс-службе компании X5 Group, которая владеет «Пятерочкой», URA.RU рассказали, что сбои связаны с изменением системы их работы. После модернизации программы лояльности, по словам пресс-службы, будут лучше сохраняться данные пользователей, а ее работа станет стабильнее.

Ранее в курганских магазинах выросли цены на отдельные товары. Рост цен в магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, связанных с начавшейся 24 февраля спецоперацией на Украине. В правительстве РФ отмечали, что у них готов план действий в условиях санкций. Для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.

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В Кургане у покупателей магазина «Пятерочка» не работает бонусная карта. Об этом URA.RU сообщила жительница города, пожелавшая остаться анонимной. «Сегодня была в „Пятерочке“ и попросила снять баллы. Кассир сказала, что не может это сделать из-за технических причин», — рассказала горожанка. В приложении компании покупательнице пришло оповещение, что списание баллов с «Выручай-карты» недоступно из-за технических сбоев на стороне внешних подрядчиков. При этом в сообщении было указано, что накопленные баллы сохранятся, а скидки и начисление баллов продолжат действовать. Все баллы будут доступны после устранения неполадок. Подобные сбои произошли и в других городах. В пресс-службе компании X5 Group, которая владеет «Пятерочкой», URA.RU рассказали, что сбои связаны с изменением системы их работы. После модернизации программы лояльности, по словам пресс-службы, будут лучше сохраняться данные пользователей, а ее работа станет стабильнее. Ранее в курганских магазинах выросли цены на отдельные товары. Рост цен в магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, связанных с начавшейся 24 февраля спецоперацией на Украине. В правительстве РФ отмечали, что у них готов план действий в условиях санкций. Для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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